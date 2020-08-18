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ЦБ отложил введение института саморегулирования для банков

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Банк России отложил вопрос о введении института саморегулирования для кредитных организаций и считает преждевременной реформу действующей модели саморегулирования на финансовых рынках. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«Банк России считает преждевременным проведение реформы действующей модели саморегулирования на финансовом рынке. Сегодня перед СРО стоит задача повысить качество и эффективность системы контроля за деятельностью их участников», — отмечается в сообщении. 

Однако, учитывая недобросовестные практики продажи финансовых продуктов и услуг населению, регулятор планирует подготовить проект поправок в действующее законодательство о наделении Банка России полномочиями по установлению правил продаж, а также об ответственности за их нарушения для кредитных организаций при реализации ими финансовых продуктов, как собственных, так и в качестве агента.

При этом Центробанк намерен исключить дублирующие функции СРО по контролю за соблюдением финансовыми организациями требований законодательства в сфере финансового рынка и нормативных актов Банка России. Исключения составят лишь отдельные отрасли — например, микрофинансовый рынок. В сферу деятельности СРО могут быть включены задачи по продвижению принципов этического и добросовестного поведения на финансовом рынке. Для этого в перечень базовых стандартов саморегулируемых организаций будет дополнительно включен стандарт этики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных