ЦБ отложил введение института саморегулирования для банков
Банк России отложил вопрос о введении института саморегулирования для кредитных организаций и считает преждевременной реформу действующей модели саморегулирования на финансовых рынках. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
«Банк России считает преждевременным проведение реформы действующей модели саморегулирования на финансовом рынке. Сегодня перед СРО стоит задача повысить качество и эффективность системы контроля за деятельностью их участников», — отмечается в сообщении.
Однако, учитывая недобросовестные практики продажи финансовых продуктов и услуг населению, регулятор планирует подготовить проект поправок в действующее законодательство о наделении Банка России полномочиями по установлению правил продаж, а также об ответственности за их нарушения для кредитных организаций при реализации ими финансовых продуктов, как собственных, так и в качестве агента.
При этом Центробанк намерен исключить дублирующие функции СРО по контролю за соблюдением финансовыми организациями требований законодательства в сфере финансового рынка и нормативных актов Банка России. Исключения составят лишь отдельные отрасли — например, микрофинансовый рынок. В сферу деятельности СРО могут быть включены задачи по продвижению принципов этического и добросовестного поведения на финансовом рынке. Для этого в перечень базовых стандартов саморегулируемых организаций будет дополнительно включен стандарт этики.