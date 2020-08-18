ЦБ отложил введение института саморегулирования для банков

Однако, учитывая недобросовестные практики продажи финансовых продуктов и услуг населению, регулятор планирует подготовить проект поправок в действующее законодательство о наделении Банка России полномочиями по установлению правил продаж, а также об ответственности за их нарушения для кредитных организаций при реализации ими финансовых продуктов, как собственных, так и в качестве агента.