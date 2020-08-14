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Банк России поменял положение о платежной системе в пользу СБП

Обновленные правила укрепят позиции Системы быстрых платежей
Любовь Маврина
Сервис быстрых платежей Банк России вместе с НСПК запустили в феврале 2019 г. /Евгений Разумный / Ведомости

Российский Центробанк полностью переписал положение «О платежной системе Банка России» от 2017 г. Смысл обновления заключается в том, что во все пункты, где речь идет о платежных системах, вставлены упоминания о Системе быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России.

Сервис быстрых платежей Банк России вместе с НСПК запустили в феврале 2019 г. На стадии запуска проекта в нем было 12 банков, а сейчас их число достигло 93, включая Сбербанк. Несмотря на рост количества участников и расширение функционала (за счет возможности платежей с помощью QR-кодов), доля платежей через СБП остается небольшой. Так, в I квартале 2020 г. через сервис было совершено всего 5,1 млн денежных переводов на общую сумму 39,8 млрд руб. При этом через все сервисы платежной системы Банка России в I квартале 2020 г. совершено 401,1 млн транзакций на общую сумму 392,9 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных