Банк России поменял положение о платежной системе в пользу СБП

Сервис быстрых платежей Банк России вместе с НСПК запустили в феврале 2019 г. На стадии запуска проекта в нем было 12 банков, а сейчас их число достигло 93, включая Сбербанк. Несмотря на рост количества участников и расширение функционала (за счет возможности платежей с помощью QR-кодов), доля платежей через СБП остается небольшой. Так, в I квартале 2020 г. через сервис было совершено всего 5,1 млн денежных переводов на общую сумму 39,8 млрд руб. При этом через все сервисы платежной системы Банка России в I квартале 2020 г. совершено 401,1 млн транзакций на общую сумму 392,9 трлн руб.