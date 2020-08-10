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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

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Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. Сервис опробуют на площадке ассоциации. Автоматическое списание, в частности, затронет оплату услуг ЖКХ, платежи по кредитам и подпискам.

Клиент-получатель сможет в личном кабинете выставить платежное требование плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк проверит условия и наличие согласия и, если все в порядке, переведет деньги. Услуга будет доступна как физическим, так и юридическим лицам. Она позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем, что удешевит такие операции, пишет РБК.

АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в тестировании и создает рабочую группу, рассказала Жаркова. Идеей заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-банк, Совкомбанк и Абсолют-банк, сообщили изданию их представители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных