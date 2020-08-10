Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Клиент-получатель сможет в личном кабинете выставить платежное требование плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк проверит условия и наличие согласия и, если все в порядке, переведет деньги. Услуга будет доступна как физическим, так и юридическим лицам. Она позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем, что удешевит такие операции, пишет РБК.