Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. Сервис опробуют на площадке ассоциации. Автоматическое списание, в частности, затронет оплату услуг ЖКХ, платежи по кредитам и подпискам.
Клиент-получатель сможет в личном кабинете выставить платежное требование плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк проверит условия и наличие согласия и, если все в порядке, переведет деньги. Услуга будет доступна как физическим, так и юридическим лицам. Она позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем, что удешевит такие операции, пишет РБК.
АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в тестировании и создает рабочую группу, рассказала Жаркова. Идеей заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-банк, Совкомбанк и Абсолют-банк, сообщили изданию их представители.
С середины 2019 г. ЦБ внедряет другой сервис ‒ оплату через Систему быстрых платежей (СБП) напрямую с банковского счета на счет. В мае 2020 г. СБП ЦБ стала доступна всем клиентам Сбербанка. ЦБ создавал СБП как конкурента системы переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Сегодня к системе подключены более 90 банков.