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Система быстрых переводов ЦБ стала доступна всем клиентам Сбербанка

Крупнейший банк подключился к СБП с опозданием почти на восемь месяцев
Артур Арутюнов
РИА Новости

Сбербанк официально объявил о подключении к Системе быстрых платежей (СПБ), созданной ЦБ: сейчас переводы по номеру телефона доступны всем клиентам в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» на платформах iOS и Android, сказал представитель банка.

Однако догадаться о том, что такая возможность у клиентов Сбербанка есть, непросто: в мобильном приложении банка переводы через СБП находятся не в разделе «переводы», а в самом низу списка и относятся к «другим сервисам». Автоматически переводы в СБП не работают: в настройках профиля клиенту необходимо заключить пользовательское соглашение и дать согласие банку на обработку и передачу данных. Если исходящие переводы уже подключены, то входящие переводы в банк также надо сначала подключить, выбрав приоритетную карту. Только после этого клиент сможет воспользоваться переводами через СБП. У сотрудника «Ведомостей» получилось отправить перевод через систему из Райффайзенбанка по номеру телефона в Сбербанк, и обратно.

В конце марта Сбербанк подключился к СБП в тестовом режиме – сервис был доступен ограниченному количеству клиентов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле заявила, что регулятор ждет подключения крупнейшего банка к СБП «в полном объеме» в июне.

«Ведомости» направили запрос в ЦБ.

Участие в СБП обязательно для банков с универсальной лицензией. Системно значимые банки, к которым относится Сбербанк, должны были подключиться к ней с 1 октября 2019 г. Сбербанк был единственным, кто этого не сделал, за это ЦБ выдал предписание госбанку, а в ноябре прошлого года оштрафовал за его невыполнение: размер штрафа не раскрывался. По закону, ЦБ в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, Сбербанк мог заплатить 10 млн руб.

ЦБ создавал СБП как конкурента системы переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Сегодня к СПБ подключены 60 банков и два платежных сервиса.

Сбербанк был против подключения к СБП, поскольку у него есть своя система переводов по номеру телефона между его клиентами. До появления системы ЦБ Сбербанк не пускал в свою систему другие банки, но сейчас в ней участвуют Совкомбанк, «Тинькофф», СДМ-банк. Ключевое отличие системы Сбербанка от СБП в том, что банки-участники платят друг другу комиссию. Сбербанк зарабатывал на переводах через свою систему, альтернативную СБП. ЦБ же подчеркивал, что тарифы в СБП для клиентов должны быть низкими, а с 1 мая из-за коронавируса и вовсе запретил банкам брать комиссии за переводы до 100 000 руб. между физлицами. Президент Сбербанка Герман Греф называл подключение к СБП «принудительным счастьем»: «зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», говорил год назад Греф в интервью «Коммерсанту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных