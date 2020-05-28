Система быстрых переводов ЦБ стала доступна всем клиентам Сбербанка

Сбербанк был против подключения к СБП, поскольку у него есть своя система переводов по номеру телефона между его клиентами. До появления системы ЦБ Сбербанк не пускал в свою систему другие банки, но сейчас в ней участвуют Совкомбанк, «Тинькофф», СДМ-банк. Ключевое отличие системы Сбербанка от СБП в том, что банки-участники платят друг другу комиссию. Сбербанк зарабатывал на переводах через свою систему, альтернативную СБП. ЦБ же подчеркивал, что тарифы в СБП для клиентов должны быть низкими, а с 1 мая из-за коронавируса и вовсе запретил банкам брать комиссии за переводы до 100 000 руб. между физлицами. Президент Сбербанка Герман Греф называл подключение к СБП «принудительным счастьем»: «зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», говорил год назад Греф в интервью «Коммерсанту».