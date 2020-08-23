Минфин уточнил правила кредитования других стран

Минфин уточнил правила кредитования других странЭксперты отмечают, что возможности для отказа в кредитах существенно расширились
Социально-политические кризисы наряду с военными конфликтами и высокими кредитными рисками станут причинами для отказа Россией в предоставлении займов другим государствам. Соответствующие предложения содержатся в проекте постановления правительства «Об утверждении порядка предоставления РФ государственных кредитов иностранным государствам-заемщикам», подготовленном Минфином.
Документ устанавливает восемь категорий стран, которые не будут рассматриваться в качестве потенциальных заемщиков. Соответствие хотя бы одной из них может стать причиной для отказа в кредите. Первая категория – это страны, участвующие или завершившие участие в международной расширенной Инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран (в основном это африканские государства).