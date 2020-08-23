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Минфин уточнил правила кредитования других стран

Эксперты отмечают, что возможности для отказа в кредитах существенно расширились
Александра Кошкина
Получать российские кредиты теперь будет труднее /Евгений Разумный / Ведомости

Социально-политические кризисы наряду с военными конфликтами и высокими кредитными рисками станут причинами для отказа Россией в предоставлении займов другим государствам. Соответствующие предложения содержатся в проекте постановления правительства «Об утверждении порядка предоставления РФ государственных кредитов иностранным государствам-заемщикам», подготовленном Минфином.

Документ устанавливает восемь категорий стран, которые не будут рассматриваться в качестве потенциальных заемщиков. Соответствие хотя бы одной из них может стать причиной для отказа в кредите. Первая категория – это страны, участвующие или завершившие участие в международной расширенной Инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран (в основном это африканские государства).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных