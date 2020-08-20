Правительство выделило 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

В апреле и июне 2020 г. правительство утвердило ряд поправок в Бюджетный кодекс по использованию средств из резервного фонда. В соответствии с ними в этом году в фонд поступят доходы от продажи акций Сбербанка и еще ряд ненефтегазовых доходов. Эти средства могут быть направлены на целевые и разовые субсидии регионам для финансирования ликвидации чрезвычайных происшествий, терактов, погашения жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья, и на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, говорится в соответствующем постановлении правительства.