Правительство выделило 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

Правительство выделило 1,25 трлн рублей на восстановление экономикиСчетная палата отметила низкий уровень расходования по ряду направлений
Правительство выделило 1,25 трлн руб. из резервного фонда на предотвращение негативного влияния на развитие отраслей экономики и устранение последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Такие данные приводятся в оперативном докладе Счетной палаты за первое полугодие 2020 г. об исполнении федерального бюджета,
«Из резервного фонда правительства в соответствии со сводной росписью выделено 1,42 трлн руб. Из этих средств 1,25 трлн руб., или 88%, направлены на финансирование мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Также выделенные средства пойдут на профилактику и устранение последствий, вызванных распространением COVID-19», ‒ говорится в докладе.
В докладе также подчеркивается, что исполнение расходов средств резервного фонда правительства по некоторым решениям, которые были приняты кабмином в марте ‒ апреле текущего года, не осуществлялось либо осуществлялось «на крайне низком уровне» ‒ от 0,004% до 17,2%.
Правительство на протяжении II квартала выделяло средства наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям. Например, из резервного фонда правительства Росавиации было выделено 1,5 млрд руб. на компенсацию авиакомпаниям затрат, которые они понесли при вывозе россиян из стран, где наблюдались вспышки коронавирусной инфекции (расходование средств, по данным СП, не осуществлялось). Также Росавиации было выделено 10,9 млрд руб. на финансовую поддержку аэропортов ‒ уровень расходования на 5 июня составил 7,2%. Выделенные из резервного фонда 15,7 млрд руб. на компенсацию банкам недополученных доходов от предоставления компаниям льготных кредитов также не расходовались, говорится в докладе СП.
Самый высокий уровень расходования средств отмечается в сфере субсидирования российских авиакомпаний на фоне падения доходов из-за распространения коронавируса и, как следствие, снижения объема перевозок пассажиров. Кабмин выделял на эти цели 23,4 млрд руб. ‒ исполнение расходов достигло уровня 44,8%.
В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 1,8 трлн руб.
В апреле и июне 2020 г. правительство утвердило ряд поправок в Бюджетный кодекс по использованию средств из резервного фонда. В соответствии с ними в этом году в фонд поступят доходы от продажи акций Сбербанка и еще ряд ненефтегазовых доходов. Эти средства могут быть направлены на целевые и разовые субсидии регионам для финансирования ликвидации чрезвычайных происшествий, терактов, погашения жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья, и на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, говорится в соответствующем постановлении правительства.