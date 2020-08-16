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Правительство спрячет в резервы 13% бюджета

Резервный фонд правительства увеличился до 2,52 трлн рублей
Любовь Маврина
Правительство запасает деньги на вакцинацию россиян /Андрей Гордеев / Ведомости

Резервный фонд правительства увеличен еще на 1,8 трлн руб. В итоге в распоряжении правительства окажется около 13% расходов федерального бюджета, или 2,52 трлн руб. Поступление таких средств в резервный фонд правительства не было запланировано и оказалось сюрпризом для экспертов. «Резервный фонд правительства Российской Федерации создается в составе расходной части федерального бюджета, – поясняет доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Людмила Пронина. – Размер его устанавливается законом о федеральном бюджете и не может превышать 3% утвержденного общего объема расходов. Таким образом, доходы и расходы бюджета прямо влияют на размер фонда». Кроме того, в резервный фонд поступают неиспользованные остатки иных внебюджетных трансфертов, поясняет она. Именно из них первоначально был сформирован резервный фонд на этот год. По данным казначейства, его объем на 1 января составлял 169 млрд руб.

Однако к 1 июля он был увеличен еще на 551 млрд руб. до 721 млрд руб. На совещании правительства в июне 2020 г. отмечалось, что «в связи со сложившейся ситуацией с пандемией часть средств может остаться неосвоенной – в том числе потому, что ряд мероприятий, запланированных на этот год, потеряли свою актуальность». В результате у кабинета министров образовались свободные средства, которые и были направлены в правительственные резервы. Все сэкономленные деньги, отмечал тогда Минфин, «направляются на финансирование первостепенных задач для помощи гражданам и восстановления экономики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных