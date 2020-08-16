Правительство спрячет в резервы 13% бюджета

Резервный фонд правительства увеличен еще на 1,8 трлн руб. В итоге в распоряжении правительства окажется около 13% расходов федерального бюджета, или 2,52 трлн руб. Поступление таких средств в резервный фонд правительства не было запланировано и оказалось сюрпризом для экспертов. «Резервный фонд правительства Российской Федерации создается в составе расходной части федерального бюджета, – поясняет доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Людмила Пронина. – Размер его устанавливается законом о федеральном бюджете и не может превышать 3% утвержденного общего объема расходов. Таким образом, доходы и расходы бюджета прямо влияют на размер фонда». Кроме того, в резервный фонд поступают неиспользованные остатки иных внебюджетных трансфертов, поясняет она. Именно из них первоначально был сформирован резервный фонд на этот год. По данным казначейства, его объем на 1 января составлял 169 млрд руб.