Россия справляется с кризисом лучше ЕС и США, считает Росстат

Во II – самом сложном – квартале российский ВВП снизился на 8,5%, в то время как германский – на 11,7%, итальянский – на 17,3%, канадский – на 13,5%, американский – на 9,5%, английский – на 21,7%. Впрочем, в других странах БРИКС ситуация оказалась еще лучше. В Индии и Китае отмечался экономический рост (3,3 и 3,2%). В Бразилии спада практически не было – снижение ВВП составило 0,2%. Уровень безработицы в Российской Федерации в июне оказался ниже, чем в Италии, Канаде, США и Франции (6,2% против 8,8, 12,3, 11,1 и 7,7% соответственно), но выше, чем в Германии, Англии и Японии (4,2, 3,9 и 2,8%).