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Россия справляется с кризисом лучше ЕС и США, считает Росстат

Помогает низкая доля в экономике малого бизнеса и предприятий сферы услуг
Екатерина Шохина
Помогает низкая доля в экономике малого бизнеса и предприятий сферы услуг /Евгений Егоров / Ведомости

Российская экономика пережила коронакризис лучше других стран и восстанавливается быстрее. Об этом свидетельствуют данные Росстата и оценки ведущих экономистов.

Согласно подсчетам статистического ведомства, спад промышленного производства в первом полугодии текущего года в России оказался существенно меньшим, чем в других странах. По итогам шести месяцев отечественная экономика сократилась на 3,5% против обвала на 18,3% в Италии, на 14,5% в Германии, на 19,8% в Индии и на 8% в США.

Во II – самом сложном – квартале российский ВВП снизился на 8,5%, в то время как германский – на 11,7%, итальянский – на 17,3%, канадский – на 13,5%, американский – на 9,5%, английский – на 21,7%. Впрочем, в других странах БРИКС ситуация оказалась еще лучше. В Индии и Китае отмечался экономический рост (3,3 и 3,2%). В Бразилии спада практически не было – снижение ВВП составило 0,2%. Уровень безработицы в Российской Федерации в июне оказался ниже, чем в Италии, Канаде, США и Франции (6,2% против 8,8, 12,3, 11,1 и 7,7% соответственно), но выше, чем в Германии, Англии и Японии (4,2, 3,9 и 2,8%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных