От июльской статистики повеяло оптимизмом

От июльской статистики повеяло оптимизмомВ прошлом месяце почти все показатели российской экономики заметно выросли
В июле почти все показатели российской экономики выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствует очередной доклад о социально-экономическом положении России, опубликованный Росстатом. Промышленное производство показало рост на 3,4%. Выпуск сельхозпродукции увеличился на 4% год к году и на 86,1% по отношению к июню. Оборот розничной торговли в июле превысил показатели июня на 8,2%. Объем платных услуг населению показал рост на 9,3% после увеличения на 8,5% в июне. Даже в секторе добычи полезных ископаемых, страдающем от низких цен и международных ограничений, наметился положительный тренд: по сравнению с июнем рост составил 2,9%. Хотя производство в этом секторе остается на 15% ниже прошлогодних показателей из-за выполнения Россией обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
На фоне выхода экономики из рецессии стала расти и зарплата. Так, в июне (данных за июль еще нет) номинальная среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 2,6% по отношению к маю 2020 г. и на 3,8% к июню 2019 г., составив 52 100 руб. Реальная среднемесячная начисленная зарплата выросла на 2,4% к маю 2020 г. и на 0,6% к июню 2019 г. Впрочем, в июне каждый год наблюдается рост зарплат, связанный с выплатой отпускных в социальной сфере, где занято значительное число россиян.
Омрачают в целом оптимистичную картину выхода из кризиса три показателя: объем жилищного строительства, инвестиции в основной капитал и безработица. Жилищное строительство стало единственным сектором экономики, показавшим снижение в июле – на 4,5% к июню. Падение объемов ввода жилья, по словам руководителя аналитического центра Дом.РФ Михаила Гольдберга, «стало результатом ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции». Но ситуация постепенно исправляется. «Сейчас мы наблюдаем восстановление активности на рынке, – сообщил Гольдберг «Ведомостям». – Ввод индивидуальных домов уже вернулся к росту, стабилизация темпов ввода многоквартирного строительства ожидается в течение 2–3 месяцев». Эксперт отмечает, что значимую поддержку застройщикам оказывает государственная программа субсидирования ипотеки для покупки жилья в новостройках, запущенная в мае.
На фоне оживления производства в большинстве отраслей неприятным сюрпризом стал рост безработицы. По сравнению с июнем в июле безработица выросла на 2,7% (по методологии МОТ), а относительно прошлого года безработных россиян стало больше почти в 1,5 раза – на 40,6%. Их общая численность составила 4,731 млн человек – 6,3% от численности рабочей силы.
«Рост безработицы в июле связан с выходом на рынок труда новых специалистов – выпускников учебных заведений. Количество вакансий на портале «Работа в России» продолжает увеличиваться и почти достигло докризисного уровня. На протяжении почти двух месяцев количество принятых на работу граждан выше количества уволенных. Но пока открывающихся вакансий недостаточно для снижения общей численности безработных граждан с учетом необходимости трудоустройства тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий, и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения», – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда. В ведомстве отмечают, что, «несмотря на рост безработицы в июле, динамика темпов прироста в целом существенно снижается: с 1,1 процентного пункта в апреле до 0,1 процентного пункта в июне и июле». По прогнозам Минтруда, пик численности безработных граждан ожидается в августе-сентябре, а в IV квартале ситуация стабилизируется и количество безработных начнет сокращаться.
Самый тревожный момент в экономической сводке Росстата – сокращение инвестиций в основной капитал на 4% к аналогичному периоду прошлого года до 6,9 трлн руб. «Значительное снижение пришлось на II квартал, так как в первом отмечался еще рост – на 1,2% по сравнению с I кварталом 2019 г., составив в натуральном выражении 2,9 трлн руб.», – подчеркивают в статведомстве. «Уровень инвестиций в основной капитал во II квартале остался минимальным за последние пять лет», – отмечали в конце июля аналитики Банка России. Главная причина – кризис подорвал финансовое состояние многих компаний, так что денег на инвестиции у них нет. Так, по данным Росстата, в первом полугодии 2020 г. на 51,6% снизилась совокупная чистая прибыль компаний, а 36% предприятий работали себе в убыток. «По мере возобновления производственных и логистических цепочек инвестиционная активность будет восстанавливаться. Однако этот процесс, вероятно, будет продолжительным», – прогнозируют в ЦБ.