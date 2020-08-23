От июльской статистики повеяло оптимизмом

Самый тревожный момент в экономической сводке Росстата – сокращение инвестиций в основной капитал на 4% к аналогичному периоду прошлого года до 6,9 трлн руб. «Значительное снижение пришлось на II квартал, так как в первом отмечался еще рост – на 1,2% по сравнению с I кварталом 2019 г., составив в натуральном выражении 2,9 трлн руб.», – подчеркивают в статведомстве. «Уровень инвестиций в основной капитал во II квартале остался минимальным за последние пять лет», – отмечали в конце июля аналитики Банка России. Главная причина – кризис подорвал финансовое состояние многих компаний, так что денег на инвестиции у них нет. Так, по данным Росстата, в первом полугодии 2020 г. на 51,6% снизилась совокупная чистая прибыль компаний, а 36% предприятий работали себе в убыток. «По мере возобновления производственных и логистических цепочек инвестиционная активность будет восстанавливаться. Однако этот процесс, вероятно, будет продолжительным», – прогнозируют в ЦБ.