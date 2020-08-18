Путин оценил состояние российской экономики
Российскую экономику в 2020 г. ожидает не такое серьезное снижение, как в других странах, считает президент Владимир Путин. Сокращение экономики России будет меньше, чем во многих других, в том числе европейских, странах, заявил президент на встрече с директором «Роснефти» Игорем Сечиным.
«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских. Посмотрим по результатам года», ‒ сказал Путин. Он пояснил, что затронул этот вопрос в связи с сокращением мировой и российской экономики, ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. «Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», ‒ отметил президент. По словам Путина, впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.
В конце июня Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз на 2020 г.: теперь оно ждет меньшего спада экономики, больших цен на нефть и инфляцию ниже 4%. По прогнозу российского ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин допускал, что даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5% или почти на 8%, как было в 2009 г. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.