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Путин оценил состояние российской экономики

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Российскую экономику в 2020 г. ожидает не такое серьезное снижение, как в других странах, считает президент Владимир Путин. Сокращение экономики России будет меньше, чем во многих других, в том числе европейских, странах, заявил президент на встрече с директором «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских. Посмотрим по результатам года», ‒ сказал Путин. Он пояснил, что затронул этот вопрос в связи с сокращением мировой и российской экономики, ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. «Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», ‒ отметил президент. По словам Путина, впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.

В конце июня Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз на 2020 г.: теперь оно ждет меньшего спада экономики, больших цен на нефть и инфляцию ниже 4%. По прогнозу российского ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин допускал, что даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5% или почти на 8%, как было в 2009 г. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных