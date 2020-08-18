Путин оценил состояние российской экономики

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских. Посмотрим по результатам года», ‒ сказал Путин. Он пояснил, что затронул этот вопрос в связи с сокращением мировой и российской экономики, ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. «Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», ‒ отметил президент. По словам Путина, впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.