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Плохие дороги мешают интернет-торговле

Главным препятствием для развития онлайн-торговли в регионах остается инфраструктура
Александра Кошкина
Местный житель села Шабурово Свердловской области получил пенсию, почту и заказанные товары от сотрудников Почты России /Павел Лисицын / РИА Новости

Самоизоляция привела к беспрецедентному спаду экономической активности, и розничная торговля попала в число наиболее пострадавших секторов. Это негативно отразилось и на электронной коммерции. Однако карантинные меры заставили торговые организации ускорить налаживание каналов онлайн-продаж, что во многом сгладило негативные эффекты для данного сегмента. В результате во II квартале заметно выросла вовлеченность регионов в интернет-торговлю, говорится в обзоре Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Эксперты разделили субъекты Федерации на кластеры с различной степенью активности дистанционных продаж. «Очень высокую активность» показали пять регионов – Москва, Брянская, Владимирская, Кировская и Сахалинская области. Средний удельный вес товаров, проданных онлайн, в них достигает 31,8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных