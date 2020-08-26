Плохие дороги мешают интернет-торговле

Самоизоляция привела к беспрецедентному спаду экономической активности, и розничная торговля попала в число наиболее пострадавших секторов. Это негативно отразилось и на электронной коммерции. Однако карантинные меры заставили торговые организации ускорить налаживание каналов онлайн-продаж, что во многом сгладило негативные эффекты для данного сегмента. В результате во II квартале заметно выросла вовлеченность регионов в интернет-торговлю, говорится в обзоре Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.