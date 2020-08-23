Сроки доставки смартфонов из Китая сократятся вдвое

На электронику приходится более 20% доставляемых Cainiao в Россию товаров. Благодаря новым авиарейсам (4–6 в неделю) среднее время ожидания заказов с AliExpress в крупных городах России может сократиться с 30 до 15 дней, говорит представитель компании. «Раньше эти товары доставлялись в основном автотранспортом – с момента оформления заказа до вручения могло пройти около месяца. Ускоренные маршруты разрабатываются в первую очередь для товаров из сегмента AliExpress Plus», – отмечает гендиректор Cainiao в России Вячеслав Савин.