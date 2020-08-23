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Сроки доставки смартфонов из Китая сократятся вдвое

Логистическое подразделение Alibaba Group Cainiao запускает для этого специальные авиарейсы
Павел Клевошин
На российском рынке представлен широкий спектр смартфонов и планшетов китайских брендов, ускоренная доставка таких устройств с AliExpress может увеличить их присутствие в России /Андрей Гордеев / Ведомости

Входящий в Alibaba Group логистический оператор Cainiao запустил специальные авиарейсы в Россию для перевозки смартфонов, планшетов, дронов и других устройств с литий-ионными аккумуляторами, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Это позволит сократить время доставки устройств наполовину, подчеркнул он.

На электронику приходится более 20% доставляемых Cainiao в Россию товаров. Благодаря новым авиарейсам (4–6 в неделю) среднее время ожидания заказов с AliExpress в крупных городах России может сократиться с 30 до 15 дней, говорит представитель компании. «Раньше эти товары доставлялись в основном автотранспортом – с момента оформления заказа до вручения могло пройти около месяца. Ускоренные маршруты разрабатываются в первую очередь для товаров из сегмента AliExpress Plus», – отмечает гендиректор Cainiao в России Вячеслав Савин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных