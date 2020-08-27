Государственные компании стали удельными княжествами

Схожие проблемы выявлены и в унитарных предприятиях. Согласно «Положению об условиях оплаты труда руководителей ФГУП», зарплаты руководителей не должны превышать заработки рядовых сотрудников более чем в 8 раз. Однако для 73 предприятий кратность была увеличена до 15 и более раз «по решению учредителя». Так, руководителям ФГУП «УВО Минтранса России» позволено иметь зарплату в 22 раза выше, чем у их подчиненных, топ-менеджерам ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России – в 14,9 раза. При этом какой-либо привязки вознаграждения к экономической эффективности предприятия не предусматривается. «Иногда зарплата руководителя убыточного ФГУПа оказывается в 2 раза выше главы прибыльного», – констатируют аудиторы. «На эту проблему в марте обратил внимание даже президент, – напоминает основатель и CEO группы vvCube Вадим Ткаченко. – А в июле в Госдуму был внесен законопроект об изменениях в ст. 145 ТК, согласно которому доходы топ-менеджмента в компаниях, в которых доля государства превышает 50%, не могут превышать среднемесячный заработок президента РФ по показателям предыдущего года». Если законопроект примут, то снижение заработной платы последует и ниже по всем ступеням управленческой лестницы. Однако пока чиновники всеми силами стараются этого не допустить. «С замечаниями или отрицательными отзывами по данному законопроекту выступил ряд профильных комитетов, например комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, – отмечает Ткаченко. – Критики заявляют, что снижение зарплат топ-менеджеров госкомпаний может привести к оттоку специалистов из них».