Счетная палата признала работу Росимущества неудовлетворительной

Руководителем Росимущества был назначен Вадим Яковенко в декабре 2018 г. после того, как бывший премьер Дмитрий Медведев освободил от должности прежнего руководителя агентства – Дмитрия Пристанскова, который совмещал эту должность с работой замминистра экономического развития. До прихода в Росимущество, Яковенко занимал должность руководителя Главного следственного управления СКР по Москве.