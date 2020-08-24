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Счетная палата признала работу Росимущества неудовлетворительной

Ведомости

Деятельность Росимущества в 2019 г. признана неудовлетворительной из-за выявленных нарушений по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.

В ведомстве также признали консолидированную бюджетную отчетность недостоверной: искажены показатели на общую сумму 1,3 млрд руб. В ходе аудита были установлены нарушения при осуществлении Росимуществом бюджетных полномочий, ведении бюджетного учета и составлении отчетности, осуществлении госзакупок и прочего. Недостоверным в Счетной палате назвали и стоимостные данные, которые содержатся в реестре федерального имущества.

«Они не обеспечивают необходимую достоверность информации. Так, расхождение данных бюджетного учета и реестра федерального имущества по объектам казны РФ составило 6,7 трлн руб.», – отметили в ведомстве.

В 2019 г. Росимущество показало самый низкий за три года результат по продаже пакетов акций. Торги по многим лотам были признаны несостоявшимися из-за низкого спроса. «Большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части пакетов была приостановлена», – отмечается в сообщении СП.

Росимущество исполнило доходы с небольшим превышением – 100,7% от прогноза, или 474 млрд руб. 93% доходов агентства составили дивиденды по принадлежащим РФ акциям.

«При этом проверка показала, что администрировались они с нарушениями.Отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета администраторов доходов дивиденды, поступившие от 7 акционерных обществ, по которым права акционера-участника (Российской Федерации) переданы госкорпорации «Ростех» и Минтрансу России. Общая сумма составила почти 653 млн руб.», – приводятся слова аудитора СП Андрея Батуркина.

Руководителем Росимущества был назначен Вадим Яковенко в декабре 2018 г. после того, как бывший премьер Дмитрий Медведев освободил от должности прежнего руководителя агентства – Дмитрия Пристанскова, который совмещал эту должность с работой замминистра экономического развития. До прихода в Росимущество, Яковенко занимал должность руководителя Главного следственного управления СКР по Москве.

Ранее по теме: Руководитель Росимущества покинет должность

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных