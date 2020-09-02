В Госдуме предложили отменить налоговый маневр в нефтянке

Сейчас в рамках налогового маневра Минфин снижает экспортную пошлину на нефть, планируя, что к 2025 г. она станет нулевой. Одновременно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет расти. «Предложение Гартунга концептуально противоречит идее налогового маневра, который подразумевает постепенное обнуление экспортной пошлины и компенсирующий рост НДПИ, чтобы прекратить практику дотирования нефтепереработки», – указывает старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.