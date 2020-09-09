Бизнесу предлагают уплачивать налоги единым платежом

Возможность использовать единый налоговый платеж (ЕНП) с 2019 г. уже есть у граждан России, теперь ее предлагают распространить и на юрлиц. ЕНП – это, по сути, аналог электронного кошелька, в качестве которого выступает счет в казначействе. Туда можно перечислить деньги для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. По данным ФНС, в 2019 г. на этот счет поступило больше 500 млн руб., а за восемь месяцев 2020 г. – в 5 раз больше: 2,5 млрд руб. Такой прирост можно объяснить включением с этого года в перечень налогов, доступных к уплате через ЕНП, налога на доходы физических лиц.