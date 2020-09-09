Бизнесу предлагают уплачивать налоги единым платежом

Бизнесу предлагают уплачивать налоги единым платежомЭксперты критически оценивают предлагаемую новацию
Компании и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги единым платежом – Федеральная налоговая служба сама найдет и посчитает обязательства каждого предпринимателя перед бюджетом и вовремя их оплатит. Такая новация предлагается в законопроекте, размещенном Минфином на сайте раскрытия нормативно-правовых актов. Согласно документу компании нужно будет внести предполагаемую сумму налогов на счет Федерального казначейства. Оттуда средства будут списываться по мере появления требований по уплате налога, торгового сбора, страховых взносов, недоимок или задолженностей по пеням, штрафам, процентам. «Предполагается, что соответствующие поправки в НК РФ начнут действовать с 1 января 2022 г.», – сообщили в Минфине «Ведомостям».
Возможность использовать единый налоговый платеж (ЕНП) с 2019 г. уже есть у граждан России, теперь ее предлагают распространить и на юрлиц. ЕНП – это, по сути, аналог электронного кошелька, в качестве которого выступает счет в казначействе. Туда можно перечислить деньги для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. По данным ФНС, в 2019 г. на этот счет поступило больше 500 млн руб., а за восемь месяцев 2020 г. – в 5 раз больше: 2,5 млрд руб. Такой прирост можно объяснить включением с этого года в перечень налогов, доступных к уплате через ЕНП, налога на доходы физических лиц.