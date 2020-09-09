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Бизнесу предлагают уплачивать налоги единым платежом

Эксперты критически оценивают предлагаемую новацию
Любовь Маврина
Налоговики готовы выполнять ваши обязательства перед бюджетом /Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Компании и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги единым платежом – Федеральная налоговая служба сама найдет и посчитает обязательства каждого предпринимателя перед бюджетом и вовремя их оплатит. Такая новация предлагается в законопроекте, размещенном Минфином на сайте раскрытия нормативно-правовых актов. Согласно документу компании нужно будет внести предполагаемую сумму налогов на счет Федерального казначейства. Оттуда средства будут списываться по мере появления требований по уплате налога, торгового сбора, страховых взносов, недоимок или задолженностей по пеням, штрафам, процентам. «Предполагается, что соответствующие поправки в НК РФ начнут действовать с 1 января 2022 г.», – сообщили в Минфине «Ведомостям».

Возможность использовать единый налоговый платеж (ЕНП) с 2019 г. уже есть у граждан России, теперь ее предлагают распространить и на юрлиц. ЕНП – это, по сути, аналог электронного кошелька, в качестве которого выступает счет в казначействе. Туда можно перечислить деньги для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. По данным ФНС, в 2019 г. на этот счет поступило больше 500 млн руб., а за восемь месяцев 2020 г. – в 5 раз больше: 2,5 млрд руб. Такой прирост можно объяснить включением с этого года в перечень налогов, доступных к уплате через ЕНП, налога на доходы физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных