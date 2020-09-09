Минфин и Центробанк поспорили о госдолге

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает любое увеличение госдолга крайне нежелательным. «Я хотела бы напомнить, что развитие в долг имеет свои ограничения, – заявила она. – Мы с вами видели риски, когда долговая нагрузка на граждан растет, при том что у них нет соответствующих доходов. Но абсолютно такая же логика должна быть применима и к корпорациям, которые должны быть в состоянии обслуживать долг, и к государству. Наше большое преимущество – что у нас низкий контролируемый государственный долг. К нему нужно относиться очень аккуратно». Набиуллина подчеркнула, что «страны, которые выпускают госдолг из-под контроля, сталкиваются с очень большими проблемами».