Минфин и Центробанк поспорили о госдолге

Минфин и Центробанк поспорили о госдолгеАнтон Силуанов считает небольшое увеличение госдолга безопасным
Госдолг России по итогам 2021 г. приблизится к отметке 20% ВВП, сообщил на стратегической сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов. В последний раз такие цифры мы видели в 2004 г., когда объем госдолга равнялся 20,8% ВВП. Самым низким в новейшей истории российский госдолг был в 2008 г. – 6,5%. По итогам прошлого года российский госдолг составлял 12,2% ВВП. «По предварительным оценкам, объем госдолга по итогам 2020 г. составит около 20 трлн руб., или около 19% ВВП», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина.
«На увеличение госдолга власти пошли ради реализации мер поддержки населения и экономики, пострадавших из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса», – объяснил Силуанов, добавив, что 20% ВВП – это «неопасный уровень».
Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает любое увеличение госдолга крайне нежелательным. «Я хотела бы напомнить, что развитие в долг имеет свои ограничения, – заявила она. – Мы с вами видели риски, когда долговая нагрузка на граждан растет, при том что у них нет соответствующих доходов. Но абсолютно такая же логика должна быть применима и к корпорациям, которые должны быть в состоянии обслуживать долг, и к государству. Наше большое преимущество – что у нас низкий контролируемый государственный долг. К нему нужно относиться очень аккуратно». Набиуллина подчеркнула, что «страны, которые выпускают госдолг из-под контроля, сталкиваются с очень большими проблемами».
Независимые эксперты считают более правильной позицию Минфина. «В России на данный момент долг составляет 13,6% от ВВП.
В развивающихся странах, по данным Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году отношение долга к ВВП в среднем составляло 52,4%, а в развитых – более 100%, – отмечает профессор НИУ ВШЭ, сопредседатель Партии роста Евгений Коган. – В Китае уровень долга в прошлом году превышал 50% ВВП, в Бразилии приближался к 90%. По последним прогнозам МВФ, в 2021 г. отношение госдолга к ВВП в развивающихся странах вырастет на 10,7 п. п. Так что увеличение отношения заимствований к ВВП на 6,4% в России к концу 2021 г. – это сравнительно небольшой прирост».
Коган подчеркивает, что все страны из-за пандемии наращивают отношение долга к ВВП, причем в значительно больших масштабах, чем это делает Россия. «Конечно, существует грань, переступать через которую нежелательно, – отмечает он. – Но, на мой взгляд, до этой грани еще крайне далеко даже с учетом зависимости российской экономики от нефти и не самой стабильной геополитической ситуации».
С Коганом соглашается и директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина, руководитель экспертного центра бизнес-омбудсмена Анастасия Алехнович. «Как показывает мировая практика, наращивание госдолга является одним из источников финансирования активной стимулирующей экономической политики, – говорит она. – Объем госдолга относительно ВВП в России фактически за последние годы был одним из самых низких в мире, в то время как в некоторых странах он достигал более 100%. Например, в Японии – 237%, в Италии – 135%». Алехнович уверена, что Россия может безопасно наращивать долг до 50% от ВВП при условии расходования заемных средств на проведение системных экономических реформ, направленных на поддержку реального сектора экономики, а также на снижение административного давления и избыточной регуляторной нагрузки на предприятия.
При этом руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев называет два риска, с которыми власти могут столкнуться из-за наращивания государственных долгов. «Фундаментальный риск – санкции Запада в отношении российского долга, – указывает он. – Поводов много: от истории с Алексеем Навальным до Белоруссии. Держателями трети госдолга России являются иностранные инвесторы, так что в случае введения жестких санкций выкупать облигации у нерезидентов придется за счет средств ФНБ. Иначе случится обвал котировок на долговом рынке и масштабная девальвация рубля».
Второй риск – конкуренция бизнеса и государства за деньги инвесторов. «Министерство финансов и частные компании конкурируют за деньги инвесторов. Увеличение государственных заимствований приведет к перераспределению потоков инвестиций в пользу госбумаг, что отрицательно скажется на эффективности экономики», – отмечает Разуваев.