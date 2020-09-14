Болейте только в начале года

По словам вице-президента Общества доказательной медицины Василия Власова, этот конфликт между клиниками и страховщиками зреет уже давно. «Когда речь идет о специализированной помощи, она сплошь и рядом плановая и она может быть оказана с отсрочкой в месяцы и даже годы, – отмечает он. – Когда говорят, что все койки заняты, имеется в виду, что нет денег, для того чтобы поставить дополнительные койки и нанять дополнительных врачей. Да, людям приходится ждать. И поэтому они могут задаваться вопросом: а зачем я плачу налоги?»