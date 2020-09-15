Регионы использовали потенциал поддержки бизнеса по максимуму

Как известно, в период самоизоляции в наиболее тяжелой ситуации оказались арендаторы и арендодатели торгово-офисной недвижимости. Первые не могли использовать арендуемые объекты по назначению, а вторые не могли добиться поступления платежей за занятые, но не используемые по назначению площади. Одним из наиболее продуманных решений этого вопроса стала программа поддержки Пермского края. «Исполнительная власть оперативно вынесла пакет мер поддержки на рассмотрение в законодательное собрание еще в начале апреля, – отмечает Нелюбина. – В составе пакета стоит отметить отсрочку на шесть месяцев арендной платы для торгово-офисной недвижимости и уменьшение налогов для собственников недвижимости на сумму снижения платы для арендаторов».