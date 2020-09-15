Регионы использовали потенциал поддержки бизнеса по максимуму

Регионы использовали потенциал поддержки бизнеса по максимуму839 налоговых и неналоговых мер поддержки бизнеса применили регионы в этом году
Всего 839 налоговых и неналоговых мер поддержки применили регионы для помощи предпринимателям в этом году, подсчитали в Центре налоговой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. «Все 85 регионов РФ ввели экономические меры поддержки бизнеса на своей территории: 84 региона ввели неналоговые меры поддержки (снижение арендных ставок, субсидии и др.), 80 – еще и налоговые меры поддержки (снижение ставок, отсрочки и др.)», – говорится в обзоре
«Анализ региональных экономических мер поддержки бизнеса в пандемию COVID-19», подготовленном Центром налоговой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. В результате налоговые меры составили чуть менее половины (376 мер, 45%) из всех введенных регионами экономических мер поддержки. «Неналоговые меры поддержки оказались более распространены среди субъектов РФ, их было введено 463», – отмечается в исследовании.
Лидерами рейтинга стали Москва и Тульская область – как по числу мер поддержки, оказанных регионами бизнесу (21 мера), так и по числу задействованных неналоговых механизмов (17 и 16 соответственно). «Наибольшее количество неналоговых мер было принято в Москве – 17, из них 6 направлены на поддержку МСП, и Тульской области – 16, из них 5 направлены на поддержку МСП», – говорится в обзоре.
С приходом пандемии многие экономические процессы были нарушены: часть бизнесов были вынуждены заморозить свою деятельность до момента снятия ограничений, а кому-то пришлось вообще закрыться. Для смягчения кризиса регионам были расширены полномочия по оказанию помощи пострадавшим компаниям на местах. В частности, субъекты Федерации получили право продлить сроки уплаты региональных, местных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. В результате большинство регионов снизили ставки по упрощенной системе налогообложения (70 субъектов РФ) и по налогу на имущество организаций (68 субъектов).
«Объем мер поддержки, безусловно, зависит от состояния регионального бюджета, – отмечает глава Центра налоговой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Кирилл Никитин. – При этом разнообразные меры предложили не только бюджетно обеспеченные регионы – Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, но и проводники активной налогово-бюджетной политики, например Амурская область. А также субъекты, конкурирующие за отдельные категории налогоплательщиков, например Приморский край и Удмуртия».
Неожиданным лидером рейтинга регионов по числу мер поддержки наряду с Москвой оказалась Тульская область. «Меры поддержки Тульской области направлены в первую очередь на малый и средний бизнес: пониженные ставки по УСН, отсрочка и снижение арендной платы и т. д., – объясняет старший менеджер ООО «Центр налоговой политики» Мая Нелюбина. – Необычной и интересной выглядит финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов без обеспечения Тульским областным фондом поддержки МСП». Правительство региона поддержало и представителей социального предпринимательства, предоставив отсрочку арендной платы и субсидии для организаций, которые обеспечивают занятостью инвалидов и МСП, имеющих статус социального предприятия. Также область компенсировала предпринимателям, осуществляющим перевозки, затраты на обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты и выдавала субсидии туристическим компаниям.
Опыт Москвы интересен тем, что все решения о выделении поддержки принимались исполнительной властью, а не законодательной, отмечает Никитин. ««Фирменным средством» Москвы стало предоставление субсидии для МСП в размере процентов по кредитам, – рассказала Нелюбина. – Фактически за предпринимателей процентное бремя в размере 6–8% годовых берет на себя город. Второй экспериментальной мерой стали гранты собственникам коммерческой недвижимости, которые снизили стоимость аренды своим арендаторам».
Как известно, в период самоизоляции в наиболее тяжелой ситуации оказались арендаторы и арендодатели торгово-офисной недвижимости. Первые не могли использовать арендуемые объекты по назначению, а вторые не могли добиться поступления платежей за занятые, но не используемые по назначению площади. Одним из наиболее продуманных решений этого вопроса стала программа поддержки Пермского края. «Исполнительная власть оперативно вынесла пакет мер поддержки на рассмотрение в законодательное собрание еще в начале апреля, – отмечает Нелюбина. – В составе пакета стоит отметить отсрочку на шесть месяцев арендной платы для торгово-офисной недвижимости и уменьшение налогов для собственников недвижимости на сумму снижения платы для арендаторов».
На основе предварительного анализа можно предположить, что существенного дефицита региональных бюджетов, вызванного сокращением налоговых доходов, можно не опасаться, полагает Никитин. «Если говорить об недополученных доходах в результате применения налоговых льгот, речь может идти скорее о миллионах, чем о миллиардах рублей, – отмечает он. – Ведь основным плательщиком налогов в региональные бюджеты является крупный бизнес, которому льгот почти не предоставлялось».