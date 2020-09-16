России предсказали новый инвестиционный кризис

России предсказали новый инвестиционный кризисИнвестиции в основной капитал снижаются впервые с 2016 года
Пандемический и нефтяной шоки привели к тому, что инвестиции в основной капитал в России после длительного периода подъема, начавшегося в середине 2016 г., пошли на снижение, которое грозит превратиться в крутое пике. К такому выводу пришли специалисты Центра развития НИУ ВШЭ.
«Если в период 1999–2010 гг. среднегодовой прирост инвестиций составлял 9,7% (даже с учетом провала на 13,5% в 2009 г.), то в 2011–2019 гг. он снизился до 1,9% за год, – отмечают авторы исследования «О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии». – Еще меньше (а именно на 1,2% в годовом выражении) инвестиции увеличились в I квартале 2020 г. А в кризисном II квартале 2020 г. они упали на 7,7% к предыдущему кварталу со снятой сезонностью».
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