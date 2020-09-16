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России предсказали новый инвестиционный кризис

Инвестиции в основной капитал снижаются впервые с 2016 года
Елена Ведерина
Инвестиции в основной капитал снизились впервые за четыре года /Андрей Гордеев / Ведомости

Пандемический и нефтяной шоки привели к тому, что инвестиции в основной капитал в России после длительного периода подъема, начавшегося в середине 2016 г., пошли на снижение, которое грозит превратиться в крутое пике. К такому выводу пришли специалисты Центра развития НИУ ВШЭ.

«Если в период 1999–2010 гг. среднегодовой прирост инвестиций составлял 9,7% (даже с учетом провала на 13,5% в 2009 г.), то в 2011–2019 гг. он снизился до 1,9% за год, – отмечают авторы исследования «О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии». – Еще меньше (а именно на 1,2% в годовом выражении) инвестиции увеличились в I квартале 2020 г. А в кризисном II квартале 2020 г. они упали на 7,7% к предыдущему кварталу со снятой сезонностью».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных