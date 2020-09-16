России предсказали новый инвестиционный кризис

«Если в период 1999–2010 гг. среднегодовой прирост инвестиций составлял 9,7% (даже с учетом провала на 13,5% в 2009 г.), то в 2011–2019 гг. он снизился до 1,9% за год, – отмечают авторы исследования «О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии». – Еще меньше (а именно на 1,2% в годовом выражении) инвестиции увеличились в I квартале 2020 г. А в кризисном II квартале 2020 г. они упали на 7,7% к предыдущему кварталу со снятой сезонностью».