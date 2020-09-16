Минфин готовится рекордно занять

Минфин готовится рекордно занятьИз-за падения интереса нерезидентов к российским облигациям ведомству приходится менять тактику
От сегодняшнего аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ) эксперты ждут хороших результатов. Прежде всего потому, что Минфин решил предложить инвесторам максимальный спектр бумаг: и с постоянным купонным доходом, и с переменным, и с индексируемым номиналом. Данное обстоятельство и восстановление рубля позволяют ожидать неплохих результатов от аукционов в среду, заявил «Ведомостям» заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.
Предыдущие аукционы продемонстрировали хороший спрос от локальных инвесторов. Так, 2 сентября общая сумма размещений в 215,4 млрд руб. стала рекордной для одного аукционного дня. Результат аукциона 9 сентября не побил этот рекорд, но вошел в число крупнейших за последние два года – 159 млрд руб.