Минфин готовится рекордно занять

От сегодняшнего аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ) эксперты ждут хороших результатов. Прежде всего потому, что Минфин решил предложить инвесторам максимальный спектр бумаг: и с постоянным купонным доходом, и с переменным, и с индексируемым номиналом. Данное обстоятельство и восстановление рубля позволяют ожидать неплохих результатов от аукционов в среду, заявил «Ведомостям» заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.