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Минфин готовится рекордно занять

Из-за падения интереса нерезидентов к российским облигациям ведомству приходится менять тактику
Александра Кошкина
Министр финансов Антон Силуанов /Евгений Разумный / Ведомости

От сегодняшнего аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ) эксперты ждут хороших результатов. Прежде всего потому, что Минфин решил предложить инвесторам максимальный спектр бумаг: и с постоянным купонным доходом, и с переменным, и с индексируемым номиналом. Данное обстоятельство и восстановление рубля позволяют ожидать неплохих результатов от аукционов в среду, заявил «Ведомостям» заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.

Предыдущие аукционы продемонстрировали хороший спрос от локальных инвесторов. Так, 2 сентября общая сумма размещений в 215,4 млрд руб. стала рекордной для одного аукционного дня. Результат аукциона 9 сентября не побил этот рекорд, но вошел в число крупнейших за последние два года – 159 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных