Почти каждый седьмой россиянин оказался за чертой бедности

Почти каждый седьмой россиянин оказался за чертой бедностиКоличество граждан с доходом ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 млн
Во II квартале текущего года количество граждан, чей доход оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), выросло на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,9 млн человек, сообщил Росстат. Таким образом, бедными по итогам полугодия оказались 13,6% всех россиян – почти каждый седьмой.
Уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется статведомством на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они проводятся каждый квартал и охватывают 48 500 домохозяйств.
В отчете Росстата уточняется, что при проведении исследования учтены средства в сумме 359 млрд руб., выделенные федеральным правительством на социальную поддержку населения во время коронавирусной пандемии. Основными получателями денег стали семьи с детьми. Эти выплаты позволили уменьшить количество жителей, попавших в категорию малоимущих.
«Рост уровня бедности стал следствием значительного падения доходов населения из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений», – говорит сотрудник НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Сергей Смирнов. Во II квартале 2020 г., во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из июльских данных Росстата. Это рекордное квартальное падение показателя с 1999 г.
При этом официально зарплаты с марта по июнь не снижались. Экономисты объясняют эту «странность» высокой долей выплат премий «в конвертах». «В крупных и государственных компаниях есть как фиксированные зарплаты, так и нефиксированные добавки и премии, их и резали во время пандемии», – объясняется в совместном отчете о состоянии рынка труда, подготовленном лабораторией «Сберданные» и сайтом «Работа.ру».
Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич выделяет несколько групп регионов, население которых сильнее всего пострадало от пандемии. «Это, во-первых, регионы, экономика которых работает на экспорт угля, металлов, углеводородов. Например, очень плохи дела в Кемеровской области, где из-за падения экспорта упала добыча угля. Во-вторых, это регионы, производства в которых ориентированы на внутренний рынок, где резко упал спрос. Тут и Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Калининградская области с автопромом, и Костромская область с ювелиркой, и Якутия с алмазами – там падение промышленности составило 9%», – пояснила «Ведомостям» Зубаревич. Также, по ее словам, уровень жизни снизился там, где большую долю в экономике занимает сектор услуг: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.
При этом, как указывает Смирнов, методика подсчета бедных у Росстата учитывает только официальные денежные доходы: зарплаты, премии, пенсии, социальные трансферты, но не учитывает наличие дополнительных доходов, которые, по данным экспертов, есть почти у половины населения страны. «Это важно учитывать, чтобы видеть происходящее более четко. Ведь у кого-то может быть нищенская зарплата, но есть две квартиры, гараж и наследство от бабушки, а у другого зарплата выше прожиточного минимума, но на плечах два иждивенца и ипотека», – приводит пример Смирнов. Возможно, если суммировать все, бедных окажется даже меньше.
С другой стороны, говоря о бедности в России, важно учитывать бедность не только по доходам, но и по расходам, считает экономист. «Например, одинокие пенсионеры все материально благополучны – их пенсии выше прожиточного минимума пенсионера (в Москве он составляет 12 578 руб.). Но при этом в прожиточный минимум не входят лекарства: считается, что все они для пенсионеров бесплатные. Однако очень часто именно пенсионерам требуется платное дорогостоящее лечение. Другая ситуация с ипотечниками. У них может быть зарплата выше прожиточного минимума, но после ежемесячной выплаты по кредиту остается лишь на хлеб и воду. Отказаться от ипотеки многие не могут, так как им негде жить», – поясняет Смирнов. По его мнению, если при оценке бедности учитывать не только доходы, но и необходимые расходы россиян, количество бедных может превзойти нынешнюю статистику.
Специалисты считают, что к концу года официальная статистика может улучшиться, бедных станет меньше. «Уже сейчас видно, что бизнес восстанавливается, доходы населения стали расти», – подчеркивает Смирнов. Но зато уже в будущем году число бедных может снова возрасти. Это будет связано с совершенствованием методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. «Новая потребительская корзина должна быть разработана к 2021 г., и, судя по всему, она окажется дороже нынешней. Значит, и увеличившиеся доходы будут нивелированы», – говорит специалист.
В майском указе в 2018 г. президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в 2 раза к 2024 г. (если брать за базу 2017 г. – 12,9% по уточненным данным Росстата, то это означает снижение как минимум до 6,5%). Но в июле текущего года Путин выпустил новый указ о национальных целях до 2030 г., согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 г. уже не к 2024 г., а к 2030 г.