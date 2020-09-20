Почти каждый седьмой россиянин оказался за чертой бедности

С другой стороны, говоря о бедности в России, важно учитывать бедность не только по доходам, но и по расходам, считает экономист. «Например, одинокие пенсионеры все материально благополучны – их пенсии выше прожиточного минимума пенсионера (в Москве он составляет 12 578 руб.). Но при этом в прожиточный минимум не входят лекарства: считается, что все они для пенсионеров бесплатные. Однако очень часто именно пенсионерам требуется платное дорогостоящее лечение. Другая ситуация с ипотечниками. У них может быть зарплата выше прожиточного минимума, но после ежемесячной выплаты по кредиту остается лишь на хлеб и воду. Отказаться от ипотеки многие не могут, так как им негде жить», – поясняет Смирнов. По его мнению, если при оценке бедности учитывать не только доходы, но и необходимые расходы россиян, количество бедных может превзойти нынешнюю статистику.