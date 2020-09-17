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Силуанов пообещал продолжить поддержку безработных в 2021 году

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Правительство продолжит поддерживать людей, временно оказавшихся без работы, и в 2021 г., заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов.

«Не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации», – сказал Силуанов в опубликованном телеканалом фрагменте интервью с Наилей Аскер-заде. Он заверил, что власти будут выполнять социальные обязательства по защите граждан, которые «еще не нашли работу», в полном объеме.

Силуанов подчеркнул, что число безработных в России «не столь критично, как в других странах». Он отметил, что сейчас уровень безработицы уже не составляет 6,3% экономически активного населения, как сообщалось ранее, но точных цифр не назвал.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что до 31 августа на пособия по безработице было потрачено 109,4 млрд руб. Это составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, правительство в середине сентября выделило дополнительные 35,3 млрд руб. В целом, по новым расчетам правительства, на выплату пособия по безработице в 2020 г. с учетом роста числа безработных и увеличения размеров пособия понадобится 185,3 млрд руб. Размер пособия по безработице составляет от 1500 до 12 130 руб. в зависимости от категории получателя.

Как признал 10 сентября президент Владимир Путин, уровень безработицы в России составляет «около 6% экономически активного населения» (для сравнения, в 2019 г. это были, по официальным данным, 4,7%). По данным Минтруда, за период пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных увеличилось с 727 000 до 3,6 млн человек, а на конец августа увеличилось до 4,7 млн человек. Эти цифры ведомство оценивало как 6,3% экономически активного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных