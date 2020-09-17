Силуанов пообещал продолжить поддержку безработных в 2021 году

«Не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации», – сказал Силуанов в опубликованном телеканалом фрагменте интервью с Наилей Аскер-заде. Он заверил, что власти будут выполнять социальные обязательства по защите граждан, которые «еще не нашли работу», в полном объеме.