Правительство направило более 35 млрд рублей на пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35,3 млрд руб. на выплату пособий по безработице, сообщается на сайте правительства.
«На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб. <...> До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рубю, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», ‒ говорится в сообщении.
Контролировать расходование средств будет Роструд, ему поручено подготовить об этом доклад до 1 февраля 2021 г. В правительстве уточнили, что размер пособия по безработице составляет от 1500 до 12 130 руб. в зависимости от категории получателя.
При необходимости на поддержку безработных будут направлены и дополнительные средства, добавили в правительстве.
Ранее в правительстве подсчитали, что на выплату пособия по безработице в 2020 г. с учетом роста числа безработных и увеличения размеров пособия понадобится 185,3 млрд руб., передавал ТАСС.
Согласно документу, в условиях пандемии коронавируса численность безработных увеличилась в 5,3 раза за восемь месяцев. По данным Минтруда, который разработал документ, в федеральном бюджете на 2020 г. на пособия по безработице предусмотрено 130,4 млрд руб., по состоянию на 31 августа 83,9% этих средств уже выплачены. В 69 регионах России израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, в 17 регионах ‒ более 90%. Дефицит средств до конца года составит около 54,3 млрд руб., отметили в министерстве.
Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 г. был увеличен до уровня МРОТа ‒ с 8000 до 12 130 руб. Минимальный размер пособия увеличился в три раза ‒ до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата в 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.