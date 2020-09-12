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Правительство направило более 35 млрд рублей на пособия по безработице

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35,3 млрд руб. на выплату пособий по безработице, сообщается на сайте правительства.

«На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб. <...> До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рубю, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», ‒ говорится в сообщении.

Контролировать расходование средств будет Роструд, ему поручено подготовить об этом доклад до 1 февраля 2021 г. В правительстве уточнили, что размер пособия по безработице составляет от 1500 до 12 130 руб. в зависимости от категории получателя.

При необходимости на поддержку безработных будут направлены и дополнительные средства, добавили в правительстве.

Ранее в правительстве подсчитали, что на выплату пособия по безработице в 2020 г. с учетом роста числа безработных и увеличения размеров пособия понадобится 185,3 млрд руб., передавал ТАСС.

Согласно документу, в условиях пандемии коронавируса численность безработных увеличилась в 5,3 раза за восемь месяцев. По данным Минтруда, который разработал документ, в федеральном бюджете на 2020 г. на пособия по безработице предусмотрено 130,4 млрд руб., по состоянию на 31 августа 83,9% этих средств уже выплачены. В 69 регионах России израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, в 17 регионах ‒ более 90%. Дефицит средств до конца года составит около 54,3 млрд руб., отметили в министерстве.

Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 г. был увеличен до уровня МРОТа ‒ с 8000 до 12 130 руб. Минимальный размер пособия увеличился в три раза ‒ до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата в 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее по теме: Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных