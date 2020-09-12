Правительство направило более 35 млрд рублей на пособия по безработице

Согласно документу, в условиях пандемии коронавируса численность безработных увеличилась в 5,3 раза за восемь месяцев. По данным Минтруда, который разработал документ, в федеральном бюджете на 2020 г. на пособия по безработице предусмотрено 130,4 млрд руб., по состоянию на 31 августа 83,9% этих средств уже выплачены. В 69 регионах России израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, в 17 регионах ‒ более 90%. Дефицит средств до конца года составит около 54,3 млрд руб., отметили в министерстве.