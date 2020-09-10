Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

«Подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь», — сказал Путин. Президент напомнил, что ранее максимальный размер пособия по безработице был увеличен до уровня МРОТ — с 8000 до 12 130 руб. Также были введены пособия на детей. Путин отметил, что уровень безработицы в России остается достаточно высоким — 6,3%, однако к концу 20221 года он должен достигнуть показателя 2019 года — 4,7%.