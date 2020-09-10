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Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

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Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Стенограмма с заседания опубликована на сайте Кремля.

«Подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь», — сказал Путин. Президент напомнил, что ранее максимальный размер пособия по безработице был увеличен до уровня МРОТ — с 8000 до 12 130 руб. Также были введены пособия на детей. Путин отметил, что уровень безработицы в России остается достаточно высоким — 6,3%, однако к концу 20221 года он должен достигнуть показателя 2019 года — 4,7%.

Минимальный размер пособия по безработице ранее увеличили в три раза — до 4500 руб. Безработные родители, которые официально зарегистрированы на бирже труда, также получали доплату в 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. 9 сентября правительство продлило такие доплаты на сентябрь 2020 г.

В апреле-июне родители детей до 3 лет могли получить пособие в размере 5000 руб. в месяц на каждого ребенка. С 1 июня родители детей с 3 до 16 лет получали единовременную выплату в размере 10 000 руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных