Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян
Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Стенограмма с заседания опубликована на сайте Кремля.
«Подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь», — сказал Путин. Президент напомнил, что ранее максимальный размер пособия по безработице был увеличен до уровня МРОТ — с 8000 до 12 130 руб. Также были введены пособия на детей. Путин отметил, что уровень безработицы в России остается достаточно высоким — 6,3%, однако к концу 20221 года он должен достигнуть показателя 2019 года — 4,7%.
Минимальный размер пособия по безработице ранее увеличили в три раза — до 4500 руб. Безработные родители, которые официально зарегистрированы на бирже труда, также получали доплату в 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. 9 сентября правительство продлило такие доплаты на сентябрь 2020 г.
В апреле-июне родители детей до 3 лет могли получить пособие в размере 5000 руб. в месяц на каждого ребенка. С 1 июня родители детей с 3 до 16 лет получали единовременную выплату в размере 10 000 руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет.