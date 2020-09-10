Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

По его словам, эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны. «Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно», — отметил премьер-министр. Мишустин добавил, что всего на поддержку безработных в этого году правительство выделило 135 млрд рублей. «Большая часть из этих средств уже использована», — сказал премьер.