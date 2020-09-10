Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных
Правительство России дополнительно выделит 35 млрд руб. на поддержку оставшихся без работы в пандемию, заявил на заседании кабмина премьер Михаил Мишустин.
По его словам, эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны. «Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно», — отметил премьер-министр. Мишустин добавил, что всего на поддержку безработных в этого году правительство выделило 135 млрд рублей. «Большая часть из этих средств уже использована», — сказал премьер.
Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. Размер минимального пособия по решению президента России Владимира Путина с 1 мая увеличен с 1500 до 4500 руб., повышенное пособие будет выплачиваться до 1 октября 2020 г.