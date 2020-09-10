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Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости

Правительство России дополнительно выделит 35 млрд руб. на поддержку оставшихся без работы в пандемию, заявил на заседании кабмина премьер Михаил Мишустин.

По его словам, эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны. «Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно», — отметил премьер-министр.  Мишустин добавил, что всего на поддержку безработных в этого году правительство выделило 135 млрд рублей. «Большая часть из этих средств уже использована», — сказал премьер.

Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. Размер минимального пособия по решению президента России Владимира Путина с 1 мая увеличен с 1500 до 4500 руб., повышенное пособие будет выплачиваться до 1 октября 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных