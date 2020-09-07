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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента Максиму Орешкину письмо с предложением ввести в условиях пандемии коронавируса выплату базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице , передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Как пояснил Кутепов, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Предназначена она безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.

Первоначальные расходы на выполнение программы предполагается компенсировать из Фонда национального благосостояния. Кутепов отметил, что финансовые резервы позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным. При этом дополнительным источником финансирования этой программы могут быть средства, «ожидаемые от мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат, который возникает при стимулировании потребительского спроса». Программу планируется предусмотреть с 2020 до 2025 г.

В конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза с 1 апреля. Число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 000 до 3,6 млн, говорил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Ранее по теме: Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных