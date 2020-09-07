В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Первоначальные расходы на выполнение программы предполагается компенсировать из Фонда национального благосостояния. Кутепов отметил, что финансовые резервы позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным. При этом дополнительным источником финансирования этой программы могут быть средства, «ожидаемые от мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат, который возникает при стимулировании потребительского спроса». Программу планируется предусмотреть с 2020 до 2025 г.