Путин объявил новые меры поддержки безработных. Главное

Путин объявил новые меры поддержки безработных. ГлавноеСоответствующие предложения поступили президенту от Минтруда
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных. Речь идет о таких мерах, как:
утроить минимальное пособие по безработице с 1 мая на три месяца с 1500 до 4500 руб.;
продлить на три месяца выплату ранее назначенных пособий по безработице тем, кто в пандемию лишился на него права;
распространить выплату детские доплаты в размере 3000 руб. на тех, кто потерял работу до 1 марта (пособие будет назначаться на несовершеннолетних);
выплачивать ИП, закрывшим дело, максимальное пособие по безработице в размере 12 130 руб.