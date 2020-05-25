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Правительство обсуждает досрочный выход на пенсию как антикризисную меру

Безработные, которым осталось до пенсии три года, могут получить ее досрочно
Екатерина Мереминская
Если досрочный выход на пенсию увеличат до трех лет, ее смогут получить женщины от 52,5 лет и мужчины от 57,5 лет /Сергей Бобылев / ТАСС

Досрочное назначение страховой пенсии по старости обсуждается как одна из мер антикризисного плана правительства. Пенсию предложено назначать людям, которым осталось до нее не больше трех лет, если они были сокращены или потеряли работу из-за ликвидации копании и не могут устроиться на новое место. Предлагать назначить пенсию должны органы занятости.

«Ведомости» ознакомились с копией проекта антикризисного плана, подготовленного Минэкономразвития, также об обсуждении такой меры рассказали два федеральных чиновника, а ранее о такой идее писали «Известия». Представители Минэкономразвития и Пенсионного фонда переадресовали вопрос в Минтруд, его представитель отказался от комментариев. Антикризисный план активно обсуждается и все время меняется, поэтому рано говорить, останется ли это предложение, пояснил еще один федеральный чиновник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных