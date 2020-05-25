Правительство обсуждает досрочный выход на пенсию как антикризисную меру

Правительство обсуждает досрочный выход на пенсию как антикризисную меруБезработные, которым осталось до пенсии три года, могут получить ее досрочно
Досрочное назначение страховой пенсии по старости обсуждается как одна из мер антикризисного плана правительства. Пенсию предложено назначать людям, которым осталось до нее не больше трех лет, если они были сокращены или потеряли работу из-за ликвидации копании и не могут устроиться на новое место. Предлагать назначить пенсию должны органы занятости.
«Ведомости» ознакомились с копией проекта антикризисного плана, подготовленного Минэкономразвития, также об обсуждении такой меры рассказали два федеральных чиновника, а ранее о такой идее писали «Известия». Представители Минэкономразвития и Пенсионного фонда переадресовали вопрос в Минтруд, его представитель отказался от комментариев. Антикризисный план активно обсуждается и все время меняется, поэтому рано говорить, останется ли это предложение, пояснил еще один федеральный чиновник.