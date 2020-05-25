Правительство обсуждает досрочный выход на пенсию как антикризисную меру

«Ведомости» ознакомились с копией проекта антикризисного плана, подготовленного Минэкономразвития, также об обсуждении такой меры рассказали два федеральных чиновника, а ранее о такой идее писали «Известия». Представители Минэкономразвития и Пенсионного фонда переадресовали вопрос в Минтруд, его представитель отказался от комментариев. Антикризисный план активно обсуждается и все время меняется, поэтому рано говорить, останется ли это предложение, пояснил еще один федеральный чиновник.