Минтруд назвал число зарегистрированных безработных в России
Число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 000 до 3,6 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
«За этот период в центрах занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно. То есть число зарегистрированных возросло с 727 000 человек до 3,6 млн человек», – сказал Котяков.
Уровень безработицы по методике международной организации труда в России составляет 6,3%, то есть примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы. «Рост по отношению к начальному периоду составил 35%», – рассказал министр.
В конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза с 1 апреля. По его словам, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать. В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 п. п. – до 6,3% от общей численности экономически активного населения. В августе в пресс-службе Минтруда сообщили, что численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. По мнению министерства, российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией.