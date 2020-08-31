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Минтруд назвал число зарегистрированных безработных в России

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Число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 000 до 3,6 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«За этот период в центрах занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно. То есть число зарегистрированных возросло с 727 000 человек до 3,6 млн человек», – сказал Котяков.

Уровень безработицы по методике международной организации труда в России составляет 6,3%, то есть примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы. «Рост по отношению к начальному периоду составил 35%», – рассказал министр.

В конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза с 1 апреля. По его словам, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать. В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 п. п. – до 6,3% от общей численности экономически активного населения. В августе в пресс-службе Минтруда сообщили, что численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. По мнению министерства, российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных