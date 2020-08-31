Минтруд назвал число зарегистрированных безработных в России

В конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза с 1 апреля. По его словам, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать. В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 п. п. – до 6,3% от общей численности экономически активного населения. В августе в пресс-службе Минтруда сообщили, что численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных. По мнению министерства, российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией.