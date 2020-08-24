Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Уровень безработицы – одна из главных проблем в стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Второе – это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», – сказал Путин.
В конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза с 1 апреля. По его словам, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать. В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 п. п. – до 6,3% от общей численности экономически активного населения.