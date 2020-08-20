Минтруд: в августе количество нанятых сотрудников превысило число уволенных на 21%

«Число вакансий постепенно растет, но пока его недостаточно для того, чтобы трудоустроить тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения», — прокомментировала ситуацию замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.