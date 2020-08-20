Минтруд: в августе количество нанятых сотрудников превысило число уволенных на 21%
В августе количество принятых на работу сотрудников превысило количество уволенных на 21%, сообщает пресс-служба Минтруда.
«С начала месяца было принято на работу 903 тыс. человек, а уволено – 745 тыс. человек», — уточняет министерство. При этом аналогичная ситуация была в июле, но тогда разница между числом принятых и уволенных граждан составляла менее 10%.
Тенденция превышения численности принятых на работу сотрудников сохраняется почти в течение двух месяцев, отметили в министерстве.
«Число вакансий постепенно растет, но пока его недостаточно для того, чтобы трудоустроить тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения», — прокомментировала ситуацию замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 п.п. — до 6,3% от общей численности экономически активного населения.
В конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза с 1 апреля. По его словам, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать.