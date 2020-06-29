Безработица в России с апреля выросла в 3,5 раза
Премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза с 1 апреля, передает ТАСС. Однако резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать, отметил премьер на совещании о ситуации на рынке труда.
Мишустин призвал активнее бороться с безработицей. Он напомнил, что правительство приняло меры для поддержки потерявших работу россиян и «тех, кто сейчас под угрозой увольнения».
«Граждане, которые потеряли работу и обратились в службы занятости с 1 марта текущего года, получают пособия по верхней планке – 12 130 руб.», – сказал Мишустин. Он также напомнил, что «введены ежемесячные льготы в размере 3000 руб. на детей, родители или опекуны которых остались без работы, также вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей». По словам Мишустина, максимально упрощен порядок оформления федеральных выплат на детей.
Премьер также отметил, что правительство приняло ряд мер, направленных на стимулирование работодателей к сохранению рабочих мест. Среди них он назвал снижение размера страховых взносов с 30 до 15%, введение субсидий на выплату зарплат на каждого из сотрудников (малого и среднего бизнеса) в размере МРОТ. Компаниям пострадавших отраслей предоставляются льготные кредиты под 2% при условии максимального сохранения занятости. «Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами», – напомнил Мишустин.
19 июня Росстат сообщил, что в апреле зарплаты россиян с учетом инфляции снизились на 2% в годовом выражении после роста на 5,9% в марте. Это первое падение реальных зарплат с июля 2016 г., отмечало ведомство.