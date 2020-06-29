Безработица в России с апреля выросла в 3,5 раза

«Граждане, которые потеряли работу и обратились в службы занятости с 1 марта текущего года, получают пособия по верхней планке – 12 130 руб.», – сказал Мишустин. Он также напомнил, что «введены ежемесячные льготы в размере 3000 руб. на детей, родители или опекуны которых остались без работы, также вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей». По словам Мишустина, максимально упрощен порядок оформления федеральных выплат на детей.