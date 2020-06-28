России удалось победить крайнюю нищету

России удалось победить крайнюю нищетуНо доля благополучного населения продолжает сокращаться
России удалось ликвидировать крайнюю нищету, говорится в опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций (ООН) обзоре. Его подготовил Аналитический центр при правительстве вместе с Минэкономразвития, МИДом и Росстатом. Обзор был сделан, чтобы определить, достигла ли Россия целей устойчивого развития до 2030 г., которые были приняты ООН в 2015 г.
Всемирный банк в качестве показателя бедности считает минимальный уровень потребления человека на $1,9 в день (по паритету покупательной способности, ППС), напоминают авторы обзора. В России населения с такими низкими денежными доходами практически нет, говорится в обзоре. Уже в 2017 г. доля россиян, живущих менее чем на $3,2 в день, была ниже 0,1%, менее чем на $5,5 – около 1%, а менее чем на $10 потребляли чуть больше 6% россиян. Изменилась и структура бедности, если в 2000 г. среди бедных было много пенсионеров, семей без детей или с одним ребенком, за 2017 г. более 80% малоимущих были семьи с несколькими детьми.