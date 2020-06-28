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России удалось победить крайнюю нищету

Но доля благополучного населения продолжает сокращаться
Елизавета Базанова
Максим Стулов / Ведомости

России удалось ликвидировать крайнюю нищету, говорится в опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций (ООН) обзоре. Его подготовил Аналитический центр при правительстве вместе с Минэкономразвития, МИДом и Росстатом. Обзор был сделан, чтобы определить, достигла ли Россия целей устойчивого развития до 2030 г., которые были приняты ООН в 2015 г.

Всемирный банк в качестве показателя бедности считает минимальный уровень потребления человека на $1,9 в день (по паритету покупательной способности, ППС), напоминают авторы обзора. В России населения с такими низкими денежными доходами практически нет, говорится в обзоре. Уже в 2017 г. доля россиян, живущих менее чем на $3,2 в день, была ниже 0,1%, менее чем на $5,5 – около 1%, а менее чем на $10 потребляли чуть больше 6% россиян. Изменилась и структура бедности, если в 2000 г. среди бедных было много пенсионеров, семей без детей или с одним ребенком, за 2017 г. более 80% малоимущих были семьи с несколькими детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных