России удалось победить крайнюю нищету

Всемирный банк в качестве показателя бедности считает минимальный уровень потребления человека на $1,9 в день (по паритету покупательной способности, ППС), напоминают авторы обзора. В России населения с такими низкими денежными доходами практически нет, говорится в обзоре. Уже в 2017 г. доля россиян, живущих менее чем на $3,2 в день, была ниже 0,1%, менее чем на $5,5 – около 1%, а менее чем на $10 потребляли чуть больше 6% россиян. Изменилась и структура бедности, если в 2000 г. среди бедных было много пенсионеров, семей без детей или с одним ребенком, за 2017 г. более 80% малоимущих были семьи с несколькими детьми.