Путин назвал уровень безработицы в России

«Безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы – где-то полтора года назад у нас было 4,7, – сейчас – 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.