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Путин назвал уровень безработицы в России

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Уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы – где-то полтора года назад у нас было 4,7, – сейчас – 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что в России были приняты «беспрецедентные меры поддержки людей, которые остались без работы». Повышение максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ повлияло на рост уровня безработицы. «Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло. Это понятно. Мы дополнили пособия выплатами на детей», — отметил глава государства.

Эти меры изначально планировались как временные, но из-за напряжённой ситуации на рынке труда адресную поддержку граждан необходимо продолжить, подчеркнул президент. Он напомнил к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 г., до 4,7% экономически активного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных