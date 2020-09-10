Путин назвал уровень безработицы в России
Уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы – где-то полтора года назад у нас было 4,7, – сейчас – 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Президент напомнил, что в России были приняты «беспрецедентные меры поддержки людей, которые остались без работы». Повышение максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ повлияло на рост уровня безработицы. «Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло. Это понятно. Мы дополнили пособия выплатами на детей», — отметил глава государства.
Эти меры изначально планировались как временные, но из-за напряжённой ситуации на рынке труда адресную поддержку граждан необходимо продолжить, подчеркнул президент. Он напомнил к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 г., до 4,7% экономически активного населения.