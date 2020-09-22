С трудом перерабатываемые отходы

Генпрокуратура по поручению президента в ближайшее время начнет проверку соблюдения федеральными и региональными органами власти законодательства о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству к февралю 2021 г. принять меры по созданию экологических технопарков, предназначенных для производства продукции из отходов производства и потребления. Поручения президента, несколько дней назад опубликованные на сайте Кремля, последовали после проверки исполнения российского законодательства об обращении с отходами, которая проводилась контрольным управлением президента совместно с аппаратами полномочных представителей президента в федеральных округах. Вывод по ее итогам: «Отсутствие экономических стимулов использования вторичных материальных ресурсов приводит к тому, что основные инвестиции направляются на возведение и рекультивацию полигонов. Площадь мусорных полигонов в России достигла 4 млн га, что сопоставимо с территориями Нидерландов, Швейцарии, Дании, и ежегодно увеличивается на 10%».