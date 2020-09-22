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С трудом перерабатываемые отходы

Мусорная реформа пока не приносит видимых результатов
Юрий Завьялов
Типичный мусорный полигон /Максим Стулов / Ведомости

Генпрокуратура по поручению президента в ближайшее время начнет проверку соблюдения федеральными и региональными органами власти законодательства о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству к февралю 2021 г. принять меры по созданию экологических технопарков, предназначенных для производства продукции из отходов производства и потребления. Поручения президента, несколько дней назад опубликованные на сайте Кремля, последовали после проверки исполнения российского законодательства об обращении с отходами, которая проводилась контрольным управлением президента совместно с аппаратами полномочных представителей президента в федеральных округах. Вывод по ее итогам: «Отсутствие экономических стимулов использования вторичных материальных ресурсов приводит к тому, что основные инвестиции направляются на возведение и рекультивацию полигонов. Площадь мусорных полигонов в России достигла 4 млн га, что сопоставимо с территориями Нидерландов, Швейцарии, Дании, и ежегодно увеличивается на 10%».

Мусорная стратегия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных