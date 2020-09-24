Работодатели экономят на зарплатах, ожидая второй волны коронавируса

«Во-первых, в пандемию в ряде секторов люди лишись работы и конкуренция за рабочее место выросла, – объясняет заместитель генерального директора по управлению персоналом СК «Уралсиб страхование» Елена Лялина. – При этом люди, которые потеряли работу, более уступчивы в переговорах с новыми работодателями. Во-вторых, сами компании, которые понесли заметные потери от последствий пандемии, стараются сокращать издержки, в том числе и за счет размера ФОТа». Лялина подчеркивает, что стратегия сокращения количества ставок, а не их размера более выигрышна в долгосрочной перспективе: она позволяет работодателю сохранить наиболее сильных сотрудников и повысить их лояльность. Однако в России традиционно стараются сохранять персонал, снижая сотрудникам зарплаты.