Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТа

В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год с 8000 до 12 130 руб. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза — до 4500 руб. Родители, которые получали пособие по безработице, с апреля по сентябрь получали доплаты по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.