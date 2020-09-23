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Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТа

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Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда являются недопустимыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

«Напомню, что, в соответствии с новыми поправками в Конституцию, платить ниже МРОТа является нарушением закона, при чем Основного закона — Конституции. Это просто недопустимо», — сказал Путин.

Президент напомнил, что уровень безработицы в России вырос в период пандемии и в августе превысил 6% экономически активного населения страны. Путин добавил, что в России ситуация с безработицей остается напряженной, однако в других странах она еще хуже.

По предварительным данным Росстата, в августе 2020 года 4,8 млн человек, или 6,4% рабочей силы классифицировались как безработные.

В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год с 8000 до 12 130 руб. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза — до 4500 руб. Родители, которые получали пособие по безработице, с апреля по сентябрь получали доплаты по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных