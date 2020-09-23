Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТа
Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда являются недопустимыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
«Напомню, что, в соответствии с новыми поправками в Конституцию, платить ниже МРОТа является нарушением закона, при чем Основного закона — Конституции. Это просто недопустимо», — сказал Путин.
Президент напомнил, что уровень безработицы в России вырос в период пандемии и в августе превысил 6% экономически активного населения страны. Путин добавил, что в России ситуация с безработицей остается напряженной, однако в других странах она еще хуже.
По предварительным данным Росстата, в августе 2020 года 4,8 млн человек, или 6,4% рабочей силы классифицировались как безработные.
В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год с 8000 до 12 130 руб. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза — до 4500 руб. Родители, которые получали пособие по безработице, с апреля по сентябрь получали доплаты по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.