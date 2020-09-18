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Песков назвал эффективными меры поддержки в период пандемии

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Меры по борьбе с кризисом и поддержке населения в период пандемии эффективные, своевременные и тщательно выверенные, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий Всемирного кризиса в максимально возможном объеме», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина пояснил, что при сравнении показателей падения экономики, роста безработицы в России и в других странах видно, что российские меры «действительно сработали». Песков добавил, что многие страны направили на борьбу с кризисом большие средства и раздавали «вертолетные деньги», однако это не привело к улучшению положения бизнеса и не остановило падение экономики стран.

Основные меры поддержки населения во время пандемии были объявлены Путиным во время обращений к нации. Впервые из-за кризиса, связанного с распространением вируса, Путин обратился к россиянам 25 марта. Тогда он объявил о нерабочей неделе с 30 марта и предложил несколько экономических и социальных мер, в том числе снизить страховые взносы для малого и среднего бизнеса, а также ввести налог на процентный доход с депозитов на сумму свыше 1 млн руб.

В начале апреля президент объявил нерабочим весь месяц и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. Спустя неделю, 8 апреля, Путин заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб. Льготы также положены безработным и семьям с детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных