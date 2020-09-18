Песков назвал эффективными меры поддержки в период пандемии

Основные меры поддержки населения во время пандемии были объявлены Путиным во время обращений к нации. Впервые из-за кризиса, связанного с распространением вируса, Путин обратился к россиянам 25 марта. Тогда он объявил о нерабочей неделе с 30 марта и предложил несколько экономических и социальных мер, в том числе снизить страховые взносы для малого и среднего бизнеса, а также ввести налог на процентный доход с депозитов на сумму свыше 1 млн руб.