Песков назвал эффективными меры поддержки в период пандемии
Меры по борьбе с кризисом и поддержке населения в период пандемии эффективные, своевременные и тщательно выверенные, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий Всемирного кризиса в максимально возможном объеме», — сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина пояснил, что при сравнении показателей падения экономики, роста безработицы в России и в других странах видно, что российские меры «действительно сработали». Песков добавил, что многие страны направили на борьбу с кризисом большие средства и раздавали «вертолетные деньги», однако это не привело к улучшению положения бизнеса и не остановило падение экономики стран.
Основные меры поддержки населения во время пандемии были объявлены Путиным во время обращений к нации. Впервые из-за кризиса, связанного с распространением вируса, Путин обратился к россиянам 25 марта. Тогда он объявил о нерабочей неделе с 30 марта и предложил несколько экономических и социальных мер, в том числе снизить страховые взносы для малого и среднего бизнеса, а также ввести налог на процентный доход с депозитов на сумму свыше 1 млн руб.
В начале апреля президент объявил нерабочим весь месяц и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. Спустя неделю, 8 апреля, Путин заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб. Льготы также положены безработным и семьям с детьми.