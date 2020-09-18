Кудрин выступил за расширение поддержки бедных
«Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь», – отметил Кудрин.
ФНБ с начала года с учетом расходов увеличился почти на 3 трлн руб. В августе 2020 г. на покрытие дефицита бюджета из ФНБ было направлено 3,6 млрд руб., сообщил председатель. По итогам года планируется потратить около 350 млрд руб. на замещение выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Расходование средств фонда Кудрин назвал «очень консервативным», в соответствии с бюджетным правилом.
В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза – до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.
В апреле – июне в России ввели ежемесячные выплаты на детей до трех лет в размере 5000 руб. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет.
С 1 июня в России также начались ежемесячные выплаты на детей 3–7 лет. Право на выплаты получили семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе – около 5500 руб.