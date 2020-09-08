Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», – рассказал Чепа. Депутат пояснил, что деньги необходимы самозанятому для развития дела. У человека, только начавшего работу, доходы будут небольшими, поэтому ему нужны льготы, чтобы его бизнес мог развиваться и приносить прибыль. Законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию 2020 г.