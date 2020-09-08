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Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Ведомости

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», – рассказал Чепа. Депутат пояснил, что деньги необходимы самозанятому для развития дела. У человека, только начавшего работу, доходы будут небольшими, поэтому ему нужны льготы, чтобы его бизнес мог развиваться и приносить прибыль. Законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию 2020 г.

Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим, действующий в России с 2019 г. Ставка налогообложения установлена на уровне 4%, если покупателями товаров и услуг самозанятого являются физические лица, и 6%, если покупателями являются юридические лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных