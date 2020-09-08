Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», – рассказал Чепа. Депутат пояснил, что деньги необходимы самозанятому для развития дела. У человека, только начавшего работу, доходы будут небольшими, поэтому ему нужны льготы, чтобы его бизнес мог развиваться и приносить прибыль. Законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию 2020 г.
Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим, действующий в России с 2019 г. Ставка налогообложения установлена на уровне 4%, если покупателями товаров и услуг самозанятого являются физические лица, и 6%, если покупателями являются юридические лица.