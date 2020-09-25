Минфин перевыполнил план по заимствованиям

Минфин перевыполнил план по заимствованиямЗа квартал он смог разместить ОФЗ более чем на 1 трлн рублей
В июле, августе и сентябре Минфин разместил гособлигации на общую сумму 1062,725 млрд руб., перевыполнив квартальный план по заимствованиям, который был установлен на уровне 1 трлн руб. Общий объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составил 2,669 трлн руб. против 2,1 трлн годом ранее, свидетельствуют данные Министерства финансов.
Еще в конце августа финансовые аналитики утверждали, что выполнить план по заимствованиям в текущем квартале нереально. За первые два месяца, июль и август, Минфин привлек чуть больше 404 млрд руб. Два аукциона в августе провалились, поскольку, по мнению главного аналитика «Алор брокера» Алексея Антонова, инвесторов не устраивала низкая доходность и спроса на бумаги не было. Однако в конце августа и сентябре Минфину удалось наверстать упущенное.
Только 23 сентября Минфин разместил два выпуска ОФЗ общим объемом 120,2 млрд руб. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с погашением в 2028 г. с переменным купонным доходом на 100,205 млрд руб. при спросе в 142,273 млрд руб. На втором – пятилетние ОФЗ с постоянным купонным доходом на 20 млрд руб. при спросе в 30,616 млрд руб. При этом, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, результаты последних аукционов оказались менее впечатляющими, чем размещения предыдущих двух недель, когда спрос на бумаги превышал предложение в 1,5 раза.
Главный инвестиционный стратег «Открытие брокера» Константин Бушуев полагает, что гособлигации стали востребованы на фоне снижения ставок по вкладам и низкой инфляции. «Получилось так, что доходность по ним оказалась относительно высокой, а риски – меньше, чем по корпоративным бумагам», – объясняет эксперт. По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Ковалева, успехи последних размещений связаны с тем, что Минфин стал активно предлагать ОФЗ с плавающим купонным доходом (флоутеры): если в 2019 г. их было размещено на 101 млрд руб., то с начала этого года – уже на 948 млрд руб.
«ОФЗ-флоутеры предоставляют страховку от риска волатильности процентных ставок, и их охотно покупают наши банки. Тогда как на ОФЗ с фиксированными купонами в условиях не очень активных нерезидентов (особенно по сравнению с прошлым годом, когда они выкупили 69% номинального прироста рынка ОФЗ) спрос весьма умеренный», – поясняет Ковалев. Он подчеркивает, что программа по привлечению нового долга осуществляется в 2020 г. в основном силами внутренних российских инвесторов – и связано это с мировым кризисом.
«Бумаги с плавающим купонным доходом на самом деле довольно интересны, они позволяют сбалансировать рисковую составляющую портфеля», – соглашается с Ковалевым старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. В то же время, подчеркивает эксперт, долгосрочные и стабильные бонды с длинным горизонтом работы и фиксированным купоном сейчас не очень привлекательны «из-за туманности перспектив и полной экономической неопределенности». «Инвесторы явно хотят зарабатывать и имеют на это средства, но вдолгую заходить боятся», – резюмирует Бодрова.
«Аукционы ОФЗ являются неким барометром положения дел в экономике в целом и индикатором уровня престижа Минфина как заемщика», – отмечает Антонов. По его мнению, удачная серия размещений ОФЗ стала результатом «несбывшихся негативных ожиданий» – внешнеполитические риски не реализовались в полной мере (Белоруссия и возможные санкции западных стран). «Этот эффект обычно длится недолго, так как инвесторам важно не только перестать беспокоиться, но и видеть перспективы в виде экономического роста», – говорит аналитик.
При этом Антонов считает, что Минфину удастся выполнить план по заимствованиям на этот год. «Альтернативы ОФЗ у инвесторов почти нет, – объясняет он. – Ведь они все меньше верят в устойчивость корпоративных заемщиков: локдаун подкосил потребительский спрос, и череда банкротств крупных компаний еще только предстоит».
С ним соглашается и Бодрова. «Минфин сегодня придерживается гибкой политики в размещении займов, удачно маневрируя между «хочу» и «надо». И достигает реальных успехов», – подчеркивает аналитик.