Минфин перевыполнил план по заимствованиям

Главный инвестиционный стратег «Открытие брокера» Константин Бушуев полагает, что гособлигации стали востребованы на фоне снижения ставок по вкладам и низкой инфляции. «Получилось так, что доходность по ним оказалась относительно высокой, а риски – меньше, чем по корпоративным бумагам», – объясняет эксперт. По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Ковалева, успехи последних размещений связаны с тем, что Минфин стал активно предлагать ОФЗ с плавающим купонным доходом (флоутеры): если в 2019 г. их было размещено на 101 млрд руб., то с начала этого года – уже на 948 млрд руб.