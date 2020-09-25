Новый план восстановления экономики пока не подкреплен деньгами

Поэтому остается неясным, за счет чего же будут финансироваться обновленные нацпроекты. «Сокращение расходов в бюджете отнюдь не трагедия, – успокаивает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. – Наше Министерство финансов уже многие годы, еще со времен Алексея Кудрина, предусматривает многократное бюджетное резервирование: в конце года или в середине года появляются свободные деньги и их можно потратить куда угодно. С одной стороны, такой подход к бюджетному планированию понятен – мы сейчас не знаем, как ситуация будет развиваться в середине следующего года, и там можно будет перенаправить эти средства куда-нибудь, чем сейчас их заранее раскассировать. Но с другой стороны, очевидно, что это логика оперативного управления экономикой».