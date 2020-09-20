На восстановление российской экономики потребуется три года

Эксперты проанализировали основные отрасли экономики, которые сейчас формируют 55% ВВП, и разделили на пять групп по скорости восстановления. Медленнее всего, по их мнению, будут приходить в себя машиностроение, добыча угля, воздушные перевозки и строительство коммерческой недвижимости. Аналитики условно их назвали «улитками», так как на оживление им понадобится более пяти лет. Отличается эта группа отраслей тем, что все они испытывали проблемы и до коронакризиса. Теперь их рост будет полностью зависеть от темпов восстановления глобальной деловой активности, открытия границ, роста инвестиций и товарооборота, а также готовности государства поддержать их субсидиями.