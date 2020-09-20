На восстановление российской экономики потребуется три года

На восстановление российской экономики потребуется три годаЭксперты назвали «леопардов», разгоняющих экономику, и «улиток», которые ее тормозят
Не менее трех лет понадобится российской экономике, чтобы полностью оправиться от коронакризиса. Но отдельным отраслям может понадобиться и больше времени – к такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Эксперты проанализировали основные отрасли экономики, которые сейчас формируют 55% ВВП, и разделили на пять групп по скорости восстановления. Медленнее всего, по их мнению, будут приходить в себя машиностроение, добыча угля, воздушные перевозки и строительство коммерческой недвижимости. Аналитики условно их назвали «улитками», так как на оживление им понадобится более пяти лет. Отличается эта группа отраслей тем, что все они испытывали проблемы и до коронакризиса. Теперь их рост будет полностью зависеть от темпов восстановления глобальной деловой активности, открытия границ, роста инвестиций и товарооборота, а также готовности государства поддержать их субсидиями.
От трех до пяти лет на возврат к докризисному уровню понадобится «зубрам». К этой категории аналитики отнесли добычу нефти и газа, транспорт, жилую недвижимость, черную металлургию, непродовольственную розницу и производство минеральных удобрений. Эти отрасли сегодня вносят наибольший вклад в экономику – до 22% ВВП в совокупности. Им приходится надеяться на открытие границ, оживление международной торговли и транспортных потоков, а также восстановление доходов населения.
Третья группа – «барсуки». Это электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, кокса и нефтепродуктов, а также оптовая торговля – вместе они формируют около 17% ВВП. Их положение не столь критично, отмечают аналитики, так что они смогут восстановиться за два года. Подспорьем для них станут дополнительные заказы со стороны государства и смежных отраслей, а также рост потребления.
А вот «лошади» сумели сохранить свой темп. Это продовольственная розница, добыча металлических руд, цветная металлургия и телекоммуникации. Аналитики оценивают темпы их роста от 1 до 5% в ближайшие годы. При этом железная руда, например, за первую половину этого года уже подорожала на 12% благодаря спросу из Китая на фоне перебоев в поставках из Бразилии и Австралии из-за ограничительных мер, подчеркивается в исследовании. Распространение коронавируса также вызвало ажиотажный спрос на продовольствие и услуги связи. Высокие цены на отдельные товары, развитие электронной коммерции и повышение доходов населения могут ускорить разбег «лошадей».
В наиболее выигрышной ситуации находятся «леопарды» – сельское хозяйство, пищевая и фармацевтическая промышленность и производство резиновых и пластмассовых изделий. Спрос на их товары во время пандемии оказался взрывным, и эксперты им предсказывают прирост выручки в 5–10%. «Леопардам» удалось не только избежать дефицита товаров, но и нарастить объемы производства.
«Кардинального изменения сырьевой направленности нашей экономики в среднесрочной перспективе за счет внутренних факторов мы не ожидаем, – рассказал «Ведомостям» один из авторов исследования, управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. – В то же время в случае существенных ограничений в мире на использование углеводородов в рамках декарбонизации экономики возможно усиление влияния несырьевых отраслей».
Среди возможных драйверов роста в несырьевом секторе он выделяет фармацевтическую промышленность, пищевую промышленность, сельское хозяйство, IT-отрасль, цветную металлургию и телекоммуникационную отрасль. «В целом положительным для отечественных производителей будет усиление импортозамещения в тех отраслях, где высока доля импорта и имеется технологическая возможность замены на отечественное производство, – отмечает он. – В то же время существенным ограничивающим фактором является невысокий уровень доходов населения, высокая волатильность цен на сырьевых рынках и насыщение внутреннего спроса в ряде отраслей».