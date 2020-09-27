Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

«Согласно опросам ИНСАП РАНХиГС, у 65–70% населения нет сбережений, на которые можно прожить хотя бы пару месяцев, – говорит она. – Другие исследования фиксировали примерно такую же долю и в допандемическое время. У 10–15% населения объема сбережений хватило бы на один год потребления. Около 60% респондентов не могут откладывать деньги и живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Следовательно, на практике делать сбережения и тем более строить долгосрочные финансовые планы получается у немногих, несмотря на то что эту идею многие одобряют».