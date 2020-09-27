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Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Около 40% россиян считают необходимым копить на пенсию
Александра Кошкина
В целом менее трети населения имеет надежную подушку безопасности, которая позволяет преодолеть такие неожиданные риски /Евгений Разумный / Ведомости

Примерно 40% россиян считают необходимым делать долгосрочные накопления, в том числе на пенсию. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка в совместном исследовании. Не считают нужным это делать только 14% респондентов. Остальные же называют иные цели сбережений. Так, половина опрошенных заявили, что откладывать деньги необходимо только на черный день, на случай непредвиденных обстоятельств. Почти четверть респондентов (23%) считают образование детей приоритетом для сбережений, еще 21% – копят деньги на покупку недвижимости.

Однако откладывать денежные средства и считать это необходимым – разные вещи, обращают внимание эксперты. «Сама постановка вопроса выдает желаемое, за действительное, – отмечает заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. – «Хотите ли вы иметь сбережения на пенсии?» – «Да, хочу». – «Готовы ли вкладывать?» – «Ну, может быть». – «Заключите ли вы завтра договор с НПФ, страховой компанией и банком для формирования пенсионных сбережений?» – «Скорее всего, нет».

Согласно опросу «Работа.ру» и НПФ «Сбербанка» на самом деле треть россиян (31%) вообще никак не планируют свой бюджет. Строят финансовые планы на полгода-год только 8%. У остальных горизонт планирования ограничивается мак­симум тремя месяцами. Больше половины (54%) опрошенных денег вообще не откладывают, и только четверть – имеют привычку делать это после каждой зарплаты. При этом большинство отправляет в ко­пилку не более 10% своего дохода. Впрочем, коронакризис заставил некоторых россиян изменить стратегии сбережения: за последние полгода больше трети респондентов (36%) стали откладывать меньше средств и только 7% начали пополнять копилки чаще и на большие суммы.

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«Текущий год стал иллюстрацией того, как быстро непредвиденные ситуации могут вмешаться в наши планы с работой, учебой и доходами», – отмечает старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Александра Бурдяк. Это, безусловно, влияет на мнение россиян о сбережениях.

«Согласно опросам ИНСАП РАНХиГС, у 65–70% населения нет сбережений, на которые можно прожить хотя бы пару месяцев, – говорит она. – Другие исследования фиксировали примерно такую же долю и в допандемическое время. У 10–15% населения объема сбережений хватило бы на один год потребления. Около 60% респондентов не могут откладывать деньги и живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Следовательно, на практике делать сбережения и тем более строить долгосрочные финансовые планы получается у немногих, несмотря на то что эту идею многие одобряют».

В целом менее трети населения имеет надежную подушку безопасности, которая позволяет преодолеть такие неожиданные риски, как пандемия, считает ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Но, во-первых, этот показатель зависит от социальной группы. Так, накопления имеет треть работающих семей и семей пенсионеров. Среди безработных таковых только 16%. В больших семьях, где один из супругов занимается домашним хозяйством, сбережения есть у 21% – как правило, деньги копятся на оплату обучения детей.

Во-вторых, подавляющее большинство накоплений может помочь только при краткосрочных проблемах. «Лишь 42% россиян утверждают, что имеют накопления более чем на три месяца», – говорит Рогозин. При этом эксперт уточняет: «Что для одних сбережения, то для других заначка, а для третьих просто ­неизрасходованная часть текущих средств».

Сбережения можно трактовать по-разному, согласен Якушев. Если же говорить о подготовке к пенсии, то здесь можно рассматривать трудовые, финансовые и нефинансовые стратегии. Например, человек может вкладывать в свое образование для того, чтобы получить более высокооплачиваемую работу. Или купить квартиру – это актив, который может приносить дополнительный доход или в рамках семьи быть передан детям в обмен на уход в старости.

«Примерно пять лет назад похожее социологическое исследование проводил Фонд общественного мнения, а это более репрезентативная выборка, чем посетители сайта «Работа.ру», – рассказывает Якушев. – В рамках опроса изучались пенсионные стратегии граждан, он показал совсем иную картину, чем рисует новое исследование. Тогда выяснилось, что для большинства граждан основная пенсионная стратегия – это работать до смерти».

После пандемии долгосрочные финансовые планы большинства россиян ограничены одним кварталом, подытожил Рогозин. «Состоятельные люди хранят свои накопления на счетах, вселяя в банковских работников уверенность в том, что есть планирование и инвестиции в будущее, – говорит он. – Однако это не относится к планированию и инвестициям – это просто остатки неизрасходованных средств, отложенный спрос, страховой запас на непредвиденные обстоятельства. При этом неверно было бы утверждать, что россияне надеются скопить капитал на будущие пенсионные выплаты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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