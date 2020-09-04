Сумма заначки россиян выросла в 4,6 раза

Аналитики компании считают, что экономить россияне начали не только в результате снижения повседневных трат из-за закрытых кафе и развлекательных центров, но и откладывая средства на черный день. Если в первом полугодии 2019 г. среднестатистический россиянин ежемесячно тратил на товары и услуги около 26 900 руб., то в январе – июле этого года расходы в среднем снизились на 1930 руб. в месяц. С поправкой на инфляцию траты уменьшились на 10,1%.