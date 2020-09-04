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Сумма заначки россиян выросла в 4,6 раза

Россияне сэкономили в первом полугодии 2 трлн рублей
Елена Ведерина
Евгений Разумный / Ведомости

В первом, коронавирусном, полугодии россияне сумели серьезно ужать свои расходы. Но сэкономленные деньги не отнесли в банки, а сложили под матрас. По оценкам аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за полгода россияне пополнили свои заначки в общей сложности на 2,15 трлн руб.

Аналитики компании считают, что экономить россияне начали не только в результате снижения повседневных трат из-за закрытых кафе и развлекательных центров, но и откладывая средства на черный день. Если в первом полугодии 2019 г. среднестатистический россиянин ежемесячно тратил на товары и услуги около 26 900 руб., то в январе – июле этого года расходы в среднем снизились на 1930 руб. в месяц. С поправкой на инфляцию траты уменьшились на 10,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных