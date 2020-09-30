Предприниматели смогут погасить налоговые долги прямо в зале суда

Предприниматели смогут погасить налоговые долги прямо в зале судаГосдума приняла соответствующую поправку в УПК
Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменения в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», который дает предпринимателям право гасить долги по налогам уже в ходе судебного разбирательства – вплоть до момента удаления суда в совещательную комнату. Это даст возможность бизнесу сначала оценить все предъявленные в суде обвинения и только потом, взвесив все доводы и риски, принимать решение о погашении задолженности.
Сейчас, если предприниматель хочет избежать уголовного наказания при рассмотрении дела об уклонении от уплаты налогов и страховых взносов, он должен заплатить налоги до назначения судебного заседания. «Подобное ограничение неоправданно сужает границы применения норм уголовного закона, устанавливающих основания для освобождения от уголовной ответственности», – отмечается в пояснительной заметке к законопроекту. Законодатели указывают, что это препятствует применению норм закона, побуждающих предпринимателей добровольно возмещать ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате налоговых преступлений и преступлений, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов. Фактически бизнесмены до сих пор лишены возможности понять, насколько обоснованны предъявляемые им обвинения в уклонении от уплаты налогов, – принимать решение о погашении задолженности перед бюджетами приходится задолго до вынесения решения судом.
«Как правило, с доказательствами умысла и наличия вины в совершении налоговых преступлений у следственных органов бывают большие проблемы, – отмечает управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик. – Они сосредотачиваются на самом факте наличия налогового преступления, а причастность к нему конкретного лица остается часто без должного внимания. Текущая редакция статьи лишает обвиняемых возможности принять решение о компенсации причиненного государству ущерба после всестороннего судебного разбирательства, в котором исследованы все доказательства, дана их оценка, а защите обвиняемого предоставлено полноценное право представить свою позицию».
При этом часто причиной судебных разбирательств становится размер недоимки, а это, в свою очередь, напрямую влияет как на необходимость применения уголовного наказания, так и на его силу. «Одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу о налоговом преступлении, является наличие крупного или особо крупного размера, – говорит заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. – Выяснить размер [заранее] затруднительно из-за того, что в законе установлен очень сложный порядок расчета материального ущерба». Это не способствует объективному и всестороннему исследованию доказательств в суде по налоговым преступлениям, добавляет он.
Необходимость внесения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающей возможность погасить налоговые долги уже после того, как предпринимателю станут известны аргументы налоговой службы, обсуждается в экспертном сообществе много лет.
И бизнес-омбудсмен, и ведущие деловые объединения обращали внимание на эту проблему на заседаниях группы по подготовке проекта постановления пленума Верховного суда о налоговых преступлениях, рассказал «Ведомостям» руководитель экспертно-правовой службы аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Рябов. «Рады, что наша позиция совпала с мнением коллег из Верховного суда. Однако решить проблему кардинально на уровне пленума было невозможно – такие вопросы решаются не через толкование закона, а только через его изменение. Именно поэтому Верховный суд предложил этот законопроект, который мы, безусловно, поддерживаем», – говорит Рябов.
Одобренная депутатами поправка в УПК существенно снизит риски предпринимателей. «Введение в действие этой новеллы в УПК, безусловно, даст предпринимателю возможность во многих случаях избежать уголовной ответственности», – уверен Шугаев. Ведущий аудитор АКГ «Градиент альфа» Инга Плюснина добавляет, что «поправка снизит риск давления следственных органов на предпринимателя, тогда как сейчас они имеют возможность настаивать на покрытии ущерба до начала судебного процесса». «Расследуя налоговое преступление, следователь вынужден будет считаться с тем, что дело, которое он направит в суд, может быть прекращено уже на стадии судебных слушаний, – соглашается Шугаев. – Это охладит пыл особо ретивых работников правоохранительных органов. Теперь они должны хорошенько подумать, прежде чем привлекать человека к уголовной ответственности за налоговые правонарушения, носящие зачастую гражданско-правовой характер».
Впрочем, однозначно трактовать принятие поправки не стоит, предупреждают юристы: с одной стороны, это, конечно, послабление для бизнеса, а с другой – инструмент для ФНС вернуть больше денег в бюджет. «Поправка скорее направлена на то, чтобы дополнительно повысить налоговые поступления, – считает управляющий партнер «ВМ – право и консалтинг» Владимир Чувашов. – Предпринимателям предлагается на стадии рассмотрения дела в суде еще раз хорошенько подумать и до удаления судей в совещательную комнату все-таки заплатить вменяемую недоимку, т. е. возместить ущерб». Другое дело, что новелла дает бизнесменам больше времени на поиск денег для уплаты налогового долга, отмечает Чувашов: «Даже отсрочка в несколько месяцев может позволить предпринимателю найти деньги, если у него их недостаточно». Часто тактика адвокатов по налоговым преступлениям направлена как раз на то, чтобы максимально затянуть расследование и добиться прекращения дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, говорит юрист.