Предприниматели смогут погасить налоговые долги прямо в зале суда

Впрочем, однозначно трактовать принятие поправки не стоит, предупреждают юристы: с одной стороны, это, конечно, послабление для бизнеса, а с другой – инструмент для ФНС вернуть больше денег в бюджет. «Поправка скорее направлена на то, чтобы дополнительно повысить налоговые поступления, – считает управляющий партнер «ВМ – право и консалтинг» Владимир Чувашов. – Предпринимателям предлагается на стадии рассмотрения дела в суде еще раз хорошенько подумать и до удаления судей в совещательную комнату все-таки заплатить вменяемую недоимку, т. е. возместить ущерб». Другое дело, что новелла дает бизнесменам больше времени на поиск денег для уплаты налогового долга, отмечает Чувашов: «Даже отсрочка в несколько месяцев может позволить предпринимателю найти деньги, если у него их недостаточно». Часто тактика адвокатов по налоговым преступлениям направлена как раз на то, чтобы максимально затянуть расследование и добиться прекращения дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, говорит юрист.