Госкомпаниям приказали ограничить валютные активы

Впервые за шесть лет правительство спустило госкомпаниям директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов. Об этом свидетельствуют данные последнего раскрытия информации трех компаний – «Газпрома», «Роснефти» и «Алросы», сообщил «Интерфакс». Так, в повестке совета директоров «Газпрома» 12 октября значится вопрос «об уровне чистых валютных активов». В отчете о заседании совета директоров «Роснефти» 29 сентября имеется чуть больше информации – директива правительства вышла 1 сентября под номером № 8036п-П13. В раскрытии компании «Алроса» добавляется, что согласно этой директиве гендиректору компании Сергею Иванову поручено привести размер чистых валютных активов к состоянию не выше чем на 1 октября 2018 г.