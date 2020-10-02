Госкомпаниям приказали ограничить валютные активы

Госкомпаниям приказали ограничить валютные активыПравительство подает сигнал рынку, что не хочет дальнейшего ослабления рубля
Впервые за шесть лет правительство спустило госкомпаниям директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов. Об этом свидетельствуют данные последнего раскрытия информации трех компаний – «Газпрома», «Роснефти» и «Алросы», сообщил «Интерфакс». Так, в повестке совета директоров «Газпрома» 12 октября значится вопрос «об уровне чистых валютных активов». В отчете о заседании совета директоров «Роснефти» 29 сентября имеется чуть больше информации – директива правительства вышла 1 сентября под номером № 8036п-П13. В раскрытии компании «Алроса» добавляется, что согласно этой директиве гендиректору компании Сергею Иванову поручено привести размер чистых валютных активов к состоянию не выше чем на 1 октября 2018 г.
«Это важный сигнал для рынка, – считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. – Появление такой информации говорит о том, что ЦБ и правительство не хотят движения курса за уровень 80 руб. за доллар и обозначают свое намерение рынку».
«Директива правительства может оказаться одним из стабилизирующих факторов для валютного курса, – соглашается старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. – Но вряд ли эта мера приведет к устойчивому и существенному укреплению рубля, речь идет не о таких больших суммах».
Многие эксперты не видят практической необходимости в ограничениях валютных резервов экспортеров. «Рост национальной валюты возможен и без этих факторов по мере переваривания всех геополитических факторов, – говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. – Цены на нефть при этом все еще остаются относительно стабильными, так что последняя волна роста USD/RUB выглядит несколько избыточной».
В текущем курсе рубля присутствует довольно большая спекулятивная составляющая, уверен главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. «В I–II квартале 2021 г. мы ожидаем укрепления курса рубля до 74–76 к доллару и 87–89 к евро благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, – говорит он. – Кроме того, стабилизации валютного рынка будет способствовать вероятное прояснение ситуации с вакциной от COVID-19 и улучшение отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики».
Впрочем, и больших проблем для компаний новая директива правительства вызвать не должна. Экспортерам, безусловно, комфортнее держать свою «подушку ликвидности» в валюте хотя бы частично, что позволяет снизить валютные риски от возможной переоценки долгового портфеля, объясняет Маринченко. «Необходимость продавать излишки валюты немного увеличит их валютные риски, но не настолько, чтобы это повлияло на кредитное качество», – считает он.
29 сентября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара подскочил до отметки 79,97 рубля. В тот же день Банк России объявил об увеличении с 1 октября объемов валютных интервенций, после чего курсы доллара и евро начали снижаться. Когда же правительство объявило о введении лимитов на валютные активы госкомпаний, восстановление рубля резко ускорилось и к 18 часам 1 октября американская валюта котировалась уже по 77,6 рубля, европейская – по 90,99 рубля.