Вирус добрался до теневой экономики

Несмотря на сложное финансовое положение, менять работу или сферу деятельности отважились немногие. На новую работу перешли 10% опрошенных. Причем 5,6% сообщили, что нашли работу хуже предыдущей, а 4,4% смогли устроиться лучше на новом месте. В 2009 г. на новую работу перешел каждый шестой. «Отличие кризиса 2009 г. от нынешнего в том, что государство предпринимало разные подходы. В 2020 г. принимались меры по минимизации сокращения занятости. То есть они были направлены на поддержку населения – возможно, их перевод в отпуска, на неполную рабочую неделю. А в 2009 г., к сожалению, этих мер в полном объеме принято не было. Большинство предприятий, особенно частные, спасались путем сокращения персонала», – пояснил «Ведомостям» Покида.