Повторного карантина малый бизнес не переживет

Ограничения на передвижение каких-либо групп людей не отменят их базовых потребностей, возразил в беседе с «Ведомостями» сопредседатель московской «Деловой России», президент ГК Zenden Андрей Павлов. «Если человеку нужно купить пару обуви, то он ее купит, – сказал он. – Только если раньше он в среднем тратил на это три визита в магазин, то теперь это будет один визит. Главное – не закрывать сам бизнес на повторный карантин. Как вариант можно ограничить время работы магазинов, ввести обязательные выходные дни в торговле, например в воскресенье».