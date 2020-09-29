Повторного карантина малый бизнес не переживет

Повторного карантина малый бизнес не переживетК возвращению ограничений никто не готов, предупредила «Деловая Россия»
В России за сутки выявляется более 8000 новых случаев заражения COVID-19, в том числе в Москве – более 2000, свидетельствуют данные оперативного штаба. «Количество инфицированных коронавирусом в России растет, и это должно быть предметом особого внимания оперштабов и самих россиян», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Перспектива повторного введения карантинных ограничений становится все реальнее, и это всерьез пугает российских предпринимателей.
«Повторное закрытие, такое как было в апреле и мае, подавляющее большинство малых и средних предприятий может просто не пережить, – предупреждает президент «Деловой России» Павел Титов. – Отмечу, к повтору таких ограничений экономика страны, и бизнес в частности, не готова».
Однако, как заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, «экономических сложностей» в ряде отраслей избежать все равно не получится: люди будут бояться ходить в рестораны и магазины, станут меньше ездить на транспорте. С ним согласны не все.
Ограничения на передвижение каких-либо групп людей не отменят их базовых потребностей, возразил в беседе с «Ведомостями» сопредседатель московской «Деловой России», президент ГК Zenden Андрей Павлов. «Если человеку нужно купить пару обуви, то он ее купит, – сказал он. – Только если раньше он в среднем тратил на это три визита в магазин, то теперь это будет один визит. Главное – не закрывать сам бизнес на повторный карантин. Как вариант можно ограничить время работы магазинов, ввести обязательные выходные дни в торговле, например в воскресенье».
При этом даже сами предприниматели признают, что перспектива второй волны карантина для них не стала неожиданностью. «Стратегия выживания во вторую волну – это правильные выводы, которые должны были сделать субъекты бизнеса и государство по результатам весеннего глобального урока, – говорит первый вице-президент Союза отечественных товаропроизводителей Зураб Мутиев. – Критическая масса системных противоречий между устаревшими подходами в управлении бизнес-процессами и реальными потребностями современного мира накопилась задолго до событий этого года. COVID-19 лишь стал детонатором кризиса».
По его мнению, бизнесу необходимо понять, что выживать можно, только кардинально меняясь относительно трансформации в обществе. «Консервативно настроенный бизнес лишен в таких условиях смысла существования, – уверен Мутиев. – Государственная поддержка рассматривается многими как способ пережить тяжелые времена, а там, мол, снова все будет как раньше. Но как раньше уже никогда не будет. Перемены – это теперь не временные трудности, а постоянная данность с прогрессирующим ускорением».
Однако бизнес по-прежнему не готов жить в новых условиях. «Стратегия сейчас одна: наращивать резервный фонд и надеяться, что его хватит на период пандемии, – считает основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. – Главным подспорьем в такие трудные минуты является лояльность работников и доверие к работодателю в ситуации, когда бизнес не всегда может исполнить все обязательства вовремя».