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Повторного карантина малый бизнес не переживет

К возвращению ограничений никто не готов, предупредила «Деловая Россия»
Александра Кошкина
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявляется более 8000 новых случаев заражения COVID-19, в том числе в Москве – более 2000, свидетельствуют данные оперативного штаба. «Количество инфицированных коронавирусом в России растет, и это должно быть предметом особого внимания оперштабов и самих россиян», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перспектива повторного введения карантинных ограничений становится все реальнее, и это всерьез пугает российских предпринимателей.

«Повторное закрытие, такое как было в апреле и мае, пода­вляющее большинство малых и средних предприятий может просто не пережить, – предупреждает президент «Деловой России» Павел Титов. – Отмечу, к повтору таких ограничений экономика страны, и бизнес в частности, не готова».

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Однако, как заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, «экономических сложностей» в ряде отраслей избежать все равно не получится: люди будут бояться ходить в рестораны и магазины, станут меньше ездить на транспорте. С ним согласны не все.

Ограничения на передвижение каких-либо групп людей не отменят их базовых потребностей, возразил в беседе с «Ведомостями» сопредседатель московской «Деловой России», президент ГК Zenden Андрей Павлов. «Если человеку нужно купить пару обуви, то он ее купит, – сказал он. – Только если раньше он в среднем тратил на это три визита в магазин, то теперь это будет один визит. Главное – не закрывать сам бизнес на повторный карантин. Как вариант можно ограничить время работы магазинов, ввести обязательные выходные дни в торговле, например в воскресенье».

При этом даже сами предприниматели признают, что перспектива второй волны карантина для них не стала неожиданностью. «Стратегия выживания во вторую волну – это правильные выводы, которые должны были сделать субъекты бизнеса и государство по результатам весеннего глобального урока, – говорит первый вице-президент Союза отечественных товаропроизводителей Зураб Мутиев. – Критическая масса системных противоречий между устаревшими подходами в управлении бизнес-процессами и реальными потребностями современного мира накопилась задолго до событий этого года. COVID-19 лишь стал детонатором кризиса».

По его мнению, бизнесу необходимо понять, что выживать можно, только кардинально меняясь относительно трансформации в обществе. «Консервативно настроенный бизнес лишен в таких условиях смысла существования, – уверен Мутиев. – Государственная поддержка рассматривается многими как способ пережить тяжелые времена, а там, мол, снова все будет как раньше. Но как раньше уже никогда не будет. Перемены – это теперь не временные трудности, а постоянная данность с прогрессирующим ускорением».

Однако бизнес по-прежнему не готов жить в новых условиях. «Стратегия сейчас одна: наращивать резервный фонд и надеяться, что его хватит на период пандемии, – считает основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. – Главным подспорьем в такие трудные минуты является лояльность работников и доверие к работодателю в ситуации, когда бизнес не всегда может исполнить все обязательства вовремя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных